《駐滬專電》上財調查：去年四季度上海消費者購房意願回升

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新發布

調查顯示，２０２４年第四季度上海市消費者信心指數為１００﹒８點，環比降１﹒６點，同比

略降０﹒８點。指數仍在中性值１００點以上，處於樂觀區域。



分項指數中，收入評價指數１０６﹒２點，環比下降２﹒８點，同比提高３﹒１點。就業評

價指數９８﹒３點，環比下降２﹒６點，同比上升２﹒６點。購房意願指數為７０﹒１點，環比

和同比分別大幅上升１３﹒７點和９﹒９點，近兩年該指數一直在較低點位徘徊，去年四季度季

度在政策影響和市場需求的雙重作用下，市場出現了一定的回暖跡象；購車時機指數為８０﹒３

點，環比回升了２﹒７點，同比下降７﹒７點，總體還處於近兩年的較低點位。



從預期來看，上海消費者收入預期指數１０３﹒４點，環比和同比分別下降７﹒９點和

７﹒５點，創下歷史新低點；就業預期指數１０７﹒２點，環比下降１﹒８點，同比上升５﹒９

點。購房時機預期指數６５﹒９點，環比提高１０﹒８點，同比下降２﹒８點，說明未來消費者

的購房熱情有所回升；購車時機預期指數為８４﹒１點，環比回升７﹒２點，同比下降３﹒６點

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