  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

15/01/2025 16:36

《駐滬專電》上財調查：去年四季度上海消費者購房意願回升

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新發布
調查顯示，２０２４年第四季度上海市消費者信心指數為１００﹒８點，環比降１﹒６點，同比
略降０﹒８點。指數仍在中性值１００點以上，處於樂觀區域。
　
　　分項指數中，收入評價指數１０６﹒２點，環比下降２﹒８點，同比提高３﹒１點。就業評
價指數９８﹒３點，環比下降２﹒６點，同比上升２﹒６點。購房意願指數為７０﹒１點，環比
和同比分別大幅上升１３﹒７點和９﹒９點，近兩年該指數一直在較低點位徘徊，去年四季度季
度在政策影響和市場需求的雙重作用下，市場出現了一定的回暖跡象；購車時機指數為８０﹒３
點，環比回升了２﹒７點，同比下降７﹒７點，總體還處於近兩年的較低點位。
　
　　從預期來看，上海消費者收入預期指數１０３﹒４點，環比和同比分別下降７﹒９點和
７﹒５點，創下歷史新低點；就業預期指數１０７﹒２點，環比下降１﹒８點，同比上升５﹒９
點。購房時機預期指數６５﹒９點，環比提高１０﹒８點，同比下降２﹒８點，說明未來消費者
的購房熱情有所回升；購車時機預期指數為８４﹒１點，環比回升７﹒２點，同比下降３﹒６點

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處