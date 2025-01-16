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AH股新聞

16/01/2025 09:03

《市場展望》施羅德料中國經濟延續溫和復甦，對Ａ股前景審慎樂觀

　　《環富通基金頻道１６日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司副總經理安昀指，整體來
說，對於新一年依然充滿期待，２０２５年中國經濟將有望延續溫和復甦的走勢，科技和消費有
望成為復甦的主要推動力，而正在企穩的房地產行業也將起到重要的支撐作用。但股市和經濟存
在波動性，面對通縮和關稅的潛在壓力，可能需要更密切關注宏觀變化而捕捉配置機會。
　
＊房市去年第四季已企穩，將對經濟轉型起支撐作用＊
　
　　從中長期來看，中國經濟依然處於從中等收入國家邁向高收入國家的關鍵階段。從環球經驗
來看，必須依賴科技提高產業附加值以提升勞動生產率，由此提升勞動報酬率將提高勞動力在收
入分配中的比重，這或是消費崛起的根本。
　
　　而在各項政策的加持下，房地產市場在經歷了近三年的調整後，已於２０２４年第四季度悄
然企穩，銷量已經反彈了三個月左右的時間。房地產作為對於經濟增長舉足輕重的板塊之一，其
企穩之勢將對經濟轉型起到非常重要的支撐作用，這也是「立而後破」的必要條件。
　
＊製造業今年或承壓，Ａ股市場初步展現股東回報特徵＊
　
　　至於通縮和關稅就像房間裏的兩隻「灰犀牛」，熟悉已久但仍無法忽略。製造業（特別是出
口導向）在２０２５年或會承壓，作為民營企業和創造就業的大戶，其對於勞動力收入和消費的
影響也不容忽視。除了推動內需，創造更多的國內就業機會也是應對之策。之前曾經回顧過歷史
上的幾次推動內需之舉，總結出的規律主要有兩個方面：其一，推動內需時，通常需求供給側政
策並行，比如１９９２年和１９９８年；其二，刺激政策如果配合體制改革，功效相對更為長久
，否則難以改變中期以上的經濟趨勢，比如２００８年和２０１６年。
　
　　最後，對於中國股市前景持審慎樂觀的態度。最主要的原因是在一系列政策和制度落實之後
，Ａ股市場初步展現出股東回報的特徵。比如，２０２４全年Ａ股分紅及回購金額顯著超過首次
公開招股（ＩＰＯ）、再融資及股東減持金額，Ａ股淨融資格局出現轉向，良性循環已初步形成
。此外，中國市場的估值在全球範圍內仍具有吸引力，經濟基本面有望延續溫和復甦的走勢，中
國資產在環球投資組合中的權重還有較大的上升空間。（ｗａ）

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