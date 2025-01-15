《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行不斷提升貨幣政策工具便利性

《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



提升兩項支持資本市場貨幣政策工具使用便利性

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在國新辦１４日舉行的「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會上，人民銀行相關負責人表

示，人行２０２５年將落實好適度寬鬆的貨幣政策。擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全

年經濟社會發展目標。進一步完善兩項支持資本市場穩定發展的貨幣政策工具設計和制度安排，

不斷提升工具使用的便利性。



監管部門將多措並舉合力構建穩市機制

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中證監１３日召開的２０２５年系統工作會議提出，堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向

好勢頭。會同人行更好發揮兩項結構性貨幣政策工具效用，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設

。專家認，構建穩市機制是一項系統性工程，需要多部門同向發力、凝聚合力。



２０２４年人民幣貸款增加逾１８萬億元

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人民銀行１４日發布數據顯示，２０２４年１２月末，社會融資規模同比增長８％，廣義貨幣

（Ｍ２）同比增長７﹒３％，人民幣貸款同比增長７﹒６％，均高於名義經濟增速。２０２４年

全年中國人民幣貸款增加１８﹒０９萬億元，其中企（事）業單位貸款增加１４﹒３３萬億元（

人民幣．下同）。





《上海證券報》



習近平同歐洲理事會主席科斯塔通電話

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國家主席習近平１４日應約同歐洲理事會主席科斯塔通電話。習近平再次祝賀科斯塔就任歐洲理

事會主席，指出今年是中國同歐盟建交５０周年，是承前啟後的重要節點。中歐關係發展歷程表

明，只要雙方相互尊重、平等相待、坦誠對話，就能推動合作、辦成大事。志同道合是夥伴，求

同存異也是夥伴。



關於貨幣政策、債市、匯率，人行釋放重要訊號

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國務院新聞辦公室１４日舉行「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會。人民銀行相關負責

人表示，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，支持

實現全年經濟社會發展目標。



以深化投融資綜改為牽引，推動資本市場平穩健康運行

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１月１３日中證監召開的２０２５年系統工作會議將「穩字當頭」擺在２０２５年資本市場工作

的突出位置，並提出「加快改革開放，深化資本市場投融資綜合改革」。業內認為，這表明當前

政策高度重視資產端表現對實體經濟的影響，將穩定資產價格作為政策重要目標。





《證券時報》



習近平同歐洲理事會主席科斯塔通電話

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國家主席習近平１４日應約同歐洲理事會主席科斯塔通電話。習近平再次祝賀科斯塔就任歐洲理

事會主席，指出今年是中國同歐盟建交５０周年，是承前啟後的重要節點。中歐關係發展歷程表

明，只要雙方相互尊重、平等相待、坦誠對話，就能推動合作、辦成大事。志同道合是夥伴，求

同存異也是夥伴。



投資前景中性偏樂觀，看好Ａ股市場機會

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《證券時報》針對保險機構２０２５年投資思路所做的調查問卷顯示，近七成的投資官認為

２０２５年投資前景偏「中性」，２６％的投資官表示「樂觀」或「比較樂觀」。



去年社融增量超３２萬億

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人行１４日公布的最新金融統計數據顯示，２０２４年全年，社會融資規模增量為３２﹒２６萬

億元；去年１２月末，社會融資規模同比增長８﹒０％，廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長

７﹒３％，人民幣貸款同比增長７﹒６％，增速相比上月有升有降、總體穩定，金融對實體經濟

支持力度保持穩固。（ｌｃ）

