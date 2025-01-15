《神州經脈》美續在晶片汽車圍堵中國，Ｔｉｋｔｏｋ擬停美國業務

《神州經脈》滬綜指昨日大漲２﹒５％之後今天（１５日）震盪調整，滬指收報

３２２７﹒１２點、跌０﹒４３％，深成指也跌１﹒０３％，創業板指更領跌１﹒８２％。滬深

兩市全天成交額１﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１６１９億元或約１２％

。



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場還在觀望下周特朗普上任的情況，預計特朗普上

任後，中國有機會推出新的經濟刺激政策。短期滬綜指在３４００點附近可能有較大阻力。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３３１９，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１６點子，止兩連升，創１月１０日以來近一周新低，全日在７﹒３３０２至７﹒３３２０

之間波動，日內低位繼續緊貼交易區間下限。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８８３，較上

個交易日跌５點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾１３５０點。



分析認為，市場持匯意願不減的情況下，人民幣很難有好表現，短期料繼續窄幅整理，等待

美元走弱，中期則需中國經濟加速復甦，信心回暖才能進一步擺脫強美元的壓制。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國拜登政府１４日表示已最終確定禁止中國智能汽車軟件和硬件進入美國市場的新規，

禁令同樣適用於俄羅斯生產的汽車軟硬件。這實際上禁止這兩個國家的所有個人智能汽車進入美

國市場。中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美方此舉毫無事實根據，有關做法干擾企業的經濟商

業合作，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義和經濟脅迫，中方對此堅決反對。



２﹒ 據《彭博》報道，美國計劃出台更多規定來阻止台積電等廠商製造的先進晶片流入中國。

新規最早可能在周三公布，將尋求鼓勵台積電、三星電子和英特爾等晶片生產商更嚴格地審查客

戶、加強盡職調查。對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美方將經貿科技問題政治化、泛安

全化、工具化，不斷加碼對華芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業，這種行徑阻礙全球

半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。



３﹒ 商務部市場運行和消費促進司司長李剛今日在國新辦記者會表示，今年「以舊換新」將重

點做好五個方面的工作，包括加力擴圍實施消費品以舊換新，穩住消費的基本盤。本周將陸續印

發２０２５年加力支持汽車、家電、家裝和電動自行車以舊換新，以及手機等數碼產品的購新補

貼實施細則。



４﹒ 美國國土安全部周二表示，因涉嫌侵犯維吾爾族人權，美國已禁止從３７家中國公司進口

產品，被針對的目標分別是紡織、礦業及太陽能公司。當中包括全球最大紡織品製造商之一華孚

時尚及其２５家子公司，另有紫金礦業集團及其在新疆的子公司。另外，中國商務部宣布，將參

與對台灣地區軍售的７間美國企業列入不可靠實體清單，包括Ｉｎｔｅｒ－Ｃｏａｓｔａｌ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ、ＩｒｏｎＭｏｕｎｔａｉｎ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ等，禁止相關企業

從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資，禁止相關企業高級管理人員入境，以及不

批准並取消相關企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。



５﹒ 美國針對字節跳動旗下短視頻應用ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」的禁令很大可能在周日

（１９日）生效，有美媒指，ＴｉｋＴｏｋ計劃在「不賣就禁」生效當天直接關閉面向美國用戶

的服務，屆時所有美國用戶都會切身感受到禁令的影響。本來禁令只禁止在蘋果或谷歌的應用商

店新下載ＴｉｋＴｏｋ，生效後現有用戶仍可繼續使用ＴｉｋＴｏｋ一段時間。另外，近兩日據

報有７０萬「ＴｉｋＴｏｋ難民」湧入中國知名社交電商平台小紅書（ＲＥＤｎｏｔｅ），小紅

書急聘英文內容審核員，專門負責「平台英文內容審核」。



６﹒ 據《２１世紀經濟報道》引述知情人士報道，英偉達創始人兼ＣＥＯ黃仁勳今日已身處深

圳，在英偉達深圳分公司參加年會活動。據《彭博》此前報道，黃仁勳本周將赴中國訪問多個主

要城市，離開深圳後還計劃訪問上海和北京，未知會否與內地官員會面，然後本周稍後飛往台北

。



７﹒ 上海市長龔正今日在上海人大開幕式上表示，預計２０２４年全市生產總值增長５％左右

，城市經濟規模進入５萬億元以上的新階段，地方一般公共預算收入增長０﹒７％，居民消費價

格與去年基本持平，城鎮調查失業率平均為４﹒２％左右；建議今年上海市生產總值增長目標為

５％左右，地方一般公共預算收入增長２％，失業率５％以內，城鎮新增就業６０萬人以上。此

外，在２０２５年上海政府工作的具體任務中，大力提振消費排在首位，其次是促投資、穩外貿

。



８﹒ 廣東省長王偉中今日在廣東省人大上作政府工作報告，預計去年廣東ＧＤＰ邁上１４萬億

元新台階、連續３６年居全國首位；進出口總額突破９萬億元、增長９﹒８％，總量連續３９年

居全國首位；地方一般公共預算收入１﹒３５萬億元，連續３４年居全國首位。今年，廣東主要

預期目標是：ＧＤＰ增長５％左右；社會消費品零售總額增長５％左右，進出口總額穩量提質。

王偉中並提到，廣東政府存量隱性債務全部清零，又指今年要持續優化消費品以舊換新政策，包

括支持廣州、深圳建設市內免稅店，推進離境退稅「即買即退」試點。（ｓｌ）

