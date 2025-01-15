《鍾之日記》港股連升，紫金跌低

《鍾之日記》１月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



港股昨日反彈３４５點重上萬九點後，今早小幅低開，早間靠穩向上，但仍受制十天線。Ａ

股昨轉暖，美國就接連發布圍堵中國新規，預期外圍因素持續擾動，Ａ股再度下行，拖累港股午

後走勢偏軟。不過有騰訊（００７００）、中芯（００９８１）撐市，恒生指數全日收報

１９２８６，升６６點或０﹒３％，兩連升，主板成交超過１２８５億元。



＊Ａ股震盪回調，成交大縮一成＊



滬綜指昨日大漲２﹒５％之後今天震盪調整，滬指收報３２２７﹒１２點、跌０﹒４３％，

深成指也跌１﹒０３％，創業板指更領跌１﹒８２％。滬深兩市全天成交額１﹒１９萬億元人民

幣，較上個交易日縮量１２％。分析師指出，市場還在觀望下周特朗普上任的情況，預計特朗普

上任後，中國有機會推出新的經濟刺激政策。短期滬綜指在３４００點附近可能有較大阻力。



盤面上，小紅書概念股逆市大漲，今日升幅達６﹒４％，遠遠拋離其他板塊，連帶抖音概念

股也有１﹒５％升幅。ＴｉｋＴｏｋ不賣就禁法規將於１月１９日生效。據美媒報道，

ＴｉｋＴｏｋ計劃於周日關閉其面向美國用戶的應用程序。禁令生效之前，小紅書

（ＲｅｄＮｏｔｅ）成為ＴｉｋＴｏｋ替代品，大量自稱「ＴｉｋＴｏｋ難民」的美國用戶湧入

小紅書，小紅書亦成為近日蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ美國市場下載榜首。



＊紫金「涉疆」大跌６％，逾三個月最大跌幅＊



即將卸任的美國拜登政府緊鑼密鼓推遏制中國措施，最新以涉疆問題將３７家來自中國採礦

、光伏和紡織行業的公司列入禁止對美出口名單，包括紫金礦業（０２８９９）及其在新疆的３

間子公司，分別為新疆紫金鋅業有限公司、新疆金寶礦業有限責任公司、新疆紫金有色金屬有限

公司。根據《維吾爾強迫勞動預防法》規定，納入清單的實體將會被美國禁止進口，除非實體提

供證據，證明它們的供應鏈無強迫勞動，才可以獲准進口。



紫金礦業被加入涉疆企業清單後，今日股價重挫，盤中最多跌８﹒３％，收市仍挫５﹒９％

、創逾三個月來最大跌幅，為表現最差藍籌。



不過有分析師指，紫金業務主要在內地，即使海外有礦區，但交易仍在美國以外的市場進行

，因此該清單對集團影響有限，更何況特朗普上台後不排除推翻部分拜登任內政策，因此風險不

大。情況就像騰訊被列入軍企名單一樣，即使對實質業務影響不大，但消息公布後頭兩日股價依

然受壓。但隨著消息逐步被市場消化，股價自會回升。



根據美國國土安全部公告，被加入名單的還有一些光伏企業及紡織品製造商華孚時尚等，自

美國涉疆法案２０２１年通過以來，名單上的公司數目已達１４４家。



＊招行去年業績勝預期，內銀股集體上漲＊



內地首批兩家上市銀行業績快報昨日（１４日）出爐。招商銀行（０３９６８）昨公布業績

快報稱，公司２０２４年實現營業收入３３７５﹒３７億元（人民幣．下同），按年跌

０﹒４７％，與去年半年報３﹒０９％和三季報２﹒９１％降幅相比，呈現出較為明顯的改善趨

勢。在經歷去年前三季盈利負增長後，全年盈利最終轉為正增長，為１４８３﹒９１億元，按年

升１﹒２２％。



同日，中信銀行（００９９８）也發布２０２４年業績快報稱，實現營業收入

２１３６﹒４６億元，按年增３﹒７６％；淨利潤６８５﹒７６億元，按年增２﹒３３％。



多間大行也指招行業績勝預期，招行獲唱好。摩通認為招行是一眾中資銀行中表現最好的零

售銀行，評級「增持」。瑞銀料招行的正面勢頭將延續至今年１月，惟淨息差依然受壓，予「買

入」評級。



招行業績強勁表現帶動內銀股集體上漲。招商銀行今早最多飆逾４％，收漲逾３％，領先內

銀板塊；中信銀行、中國銀行（０３９８８）升近２％，工商銀行（０１３９８）、建設銀行

（００９３９）等漲逾１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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