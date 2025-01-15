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AH股新聞

15/01/2025 10:50

《Ａ股焦點》寒武紀升１％，料去年蝕最少３﹒９億同比收窄近半

　　《經濟通通訊社１５日專訊》寒武紀（滬：６８８２５６）仍未能實現上市以來的首次年度
盈利。寒武紀昨日晚間公告，公司預計２０２４年仍將虧損超３﹒９６億元（人民幣．下同）。
　
　　寒武紀今早低開高走，現升１﹒０４％，報７０１﹒２０元。
　
　　公告顯示，寒武紀２０２４年度預計實現營業收入１０﹒７億元到１２億元，同比增長
５１％到６９％；虧損幅度同比收窄４３％到５３％，預計歸母淨利潤為虧損３﹒９６億元至
４﹒８４億元。這一業績預期，意味著寒武紀上市後的首個盈利年度仍未到來。２０２１年至
２０２３年期間，寒武紀虧損金額分別為８﹒２５億元、１２﹒５７億元、８﹒４８億元。
　
　　公開資料顯示，寒武紀成立於２０１６年，專注於人工智能芯片產品的研發與技術創新，並
於２０２０年７月登陸科創板，其被稱為「科創板ＡＩ芯片第一股」、「中國版英偉達」。
　
　　雖然長期處於虧損，但是在２０２４年，寒武紀被視作中國稀缺的ＡＩ算力芯片廠商而獲得
市場追捧。整個２０２４年，寒武紀股價累計上漲３８８％，在２０２５年１月１０日，盤中一
度衝高至每股７７７﹒７７元，將總市值推升至超３２００億元。（ｊｑ）

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