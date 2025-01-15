《Ａ股焦點》永輝超市跌３％，預計去年虧損１４億，繼續門店調改

《經濟通通訊社１５日專訊》永輝超市（滬：６０１９３３）昨晚發布公告稱，預計

２０２４年歸屬於上市公司股東的淨利潤為負１４﹒０億元（人民幣．下同），扣除非經常損益

後的淨利潤為負２２﹒１億元。



而在２０２３年同期，永輝超市歸屬於上市公司股東的淨利潤為負１３﹒３億元，扣除非經

常性損益後的淨利潤為負１９﹒８億元。



永輝超市今早低開低走，現跌２﹒８６％，報５﹒７７元。



永輝超市目前正處於戰略轉型期，公司自２０２１年以來持續虧損。對於去年業績，永輝超

市解釋稱，一方面受制於零售行業的整體挑戰，導致公司整體客流和客單持續承壓，但更重要的

是因為公司在２０２４年下半年開始主動進行的戰略和經營模式轉型帶來的前期陣痛。



永輝超市當前的核心工作，是旗下門店「學習胖東來」調改。據公開報道，２０２４年６月

至７月，永輝超市開始對鄭州兩家門店進行「胖東來式」的調整改革，且成效顯著。數據顯示，

永輝超市鄭州信萬廣場店調改後，２０２４年７月份完整月的銷售額５８３５萬，達到了每日

１８７萬元，是調改之前日均銷售額的１３﹒９倍。



據永輝超市披露，截至２０２４年底，公司共完成了３１家門店的調改。進入２０２５年，

永輝超市稱，公司將於２０２５年繼續門店調改以及配套的戰略轉型工作，同時還將關閉一些長

期虧損的尾部門店。（ｊｑ）

