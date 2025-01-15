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AH股新聞

15/01/2025 09:15

《駐滬專電》龔正：預計上海２０２４年全市生產總值增長５％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海市長龔正今日在上海人大開幕式上表
示，預計２０２４年全市生產總值增長５％左右，城市經濟規模進入了５萬億元（人民幣．下同
）以上的新階段。地方一般公共預算收入達到８３７４﹒２億元、增長０﹒７％，居民消費價格
與去年基本持平，城鎮調查失業率平均為４﹒２％左右。
　
　　在新動能培育方面，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到４﹒４％左右，每
萬人口高價值發明專利擁有量提高到５７﹒９件。集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業
規模達到１﹒８萬億元。
　
　　對外開放方面，去年外貿進出口總額達到４﹒２７萬億元、再創歷史新高，實際使用外資
１７５億美元左右、約合１２４３億元人民幣。跨國公司地區總部、外資研發中心分別新認定
６０家和３０家，累計分別達到１０１６家和５９１家。金融市場交易總額達到３６５０萬億元
、增長８﹒２％。
　
　　人民生活方面，居民人均可支配收入達到８﹒８萬元、增長４﹒１％左右。環境空氣質量優
良率達到８８﹒５％、提高０﹒８個百分點，新增公園１４１座、累計達到９７３座，為「十四
五」末建成千座公園城市打下扎實基礎。

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