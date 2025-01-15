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AH股新聞

15/01/2025 08:50

【大國博弈】美國拜登政府敲定中國汽車軟硬件禁令規定

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透社》報道，即將卸任的美國拜登政府１４日敲定規則
，作為美國遏制中國汽車軟體和硬體的一部分，這些規定將禁止幾乎所有中國汽車和卡車進入美
國市場。
　
　　美國商務部工業安全局在一份聲明中指出，來自中國和俄羅斯的技術「對美國國家安全構成
了不必要、而且也不能接受的風險」。美國商務部長雷蒙多在接受路透採訪時表示，「這非常重
要，因為我們不希望在２００萬輛中國汽車上路之後，才意識到我們面臨某種威脅，」她特別提
及國家安全方面的關切。
　
　　去年９月，美國商務部全面禁止與關鍵中國軟體和硬件聯網的車輛在美國上路，其中軟件禁
令將適用於２０２７年車型，而硬件禁令則於２０２９年實施。中國車企同時也被禁止在美國道
路上測試無人駕駛汽車。
　
＊部分重型汽車、禁令生效前舊軟件可獲豁免＊
　
　　《路透社》指出，美國商務部在最終規則中也作出了一些改動，例如豁免重量超過一萬磅的
汽車，這樣中國車企比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）就可以繼續在加州組裝電動巴
士。該部星期一曾表示，計劃將很快提議對中國產大型商用車使用的軟硬件實施禁令，包括卡車
和巴士。但是最終決定將由即將就職的特朗普政府定奪。
　
　　敲定的禁令中還有另一個變化，就是在新規生效前就已經開發出來的中國軟件不在被禁之列
，前提是維護這些軟件的企業不是中國公司。一位高級官員表示，這意味著通用汽車和福特可能
仍可為美國買家進口一些中國製汽車。
　
＊汽車業界尋求延長禁令生效時間，未獲成功＊
　
　　美國汽車創新聯盟（Ａｌｌｉａｎｃｅ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ　
Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ）曾要求將實施硬件禁令的時間向後再延長一年，但是未能如願。該聯盟
代表通用汽車、豐田、大眾汽車（Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ）、現代汽車和其他多家主要汽車製造
商。
　
　　中國吉利汽車公司旗下的瑞典極星（Ｐｏｌｅｓｔａｒ）去年１０月曾警告，如果商務部法
規不做修改，極星將被「有效禁止」在美國賣車。一位美國政府官員說，美國預計極星需要向美
國政府尋求特別授權。極星則拒絕就此發表評論。（ｒｙ）

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