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AH股新聞

15/01/2025 17:57

《打擊貪腐》黑龍江前副省長王一新受賄近１﹒３億，當庭認罪候判

　　《經濟通通訊社１５日專訊》黑龍江省委原常委，省政府原黨組副書記、副省長王一新受賄
一案，今日在山東省菏澤市中級人民法院一審公開開庭審理。王一新被控在１８年間受賄高達
１﹒２９億元人民幣，當庭認罪悔罪。法庭宣布擇期宣判。
　
　　山東省菏澤市人民檢察院起訴指控，２００８年７月至２０２０年１０月，王一新利用擔任
海南省農墾總局黨委副書記、局長、黨委書記，海南省農墾總公司黨委副書記、總經理，海南省
農墾集團有限公司黨委書記、董事長，山西省政府黨組成員、副省長等職務上的便利，為相關單
位和個人在業務承攬、土地開發、職務提拔等方面提供幫助。２００５年５月至２０２３年下半
年，王一新直接或者通過他人收受財物共計折合人民幣１﹒２９億餘元。檢察機關提請以受賄罪
追究王一新的刑事責任。
　
　　５９歲的王一新２０２３年１２月初在黑龍江副省長任上落馬，當月被免職，去年６月被「
雙開」，７月被正式逮捕，１１月被正式起訴。中紀委國家監委指，經立案審查調查，王一新的
問題包括：結交政治騙子，對抗組織審查；違規選拔任用幹部並收受財物；違規收受禮金，接受
私營企業主低價裝修，利用職權為特定關係人謀取利益，搞權色、錢色交易；以權謀私，大搞權
錢交易，利用職務便利為他人在土地開發、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物等。
（ｓｌ）

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