《打擊貪腐》新華保險原董事長李全涉貪污受賄被正式起訴

《經濟通通訊社１５日專訊》據最高檢通報，新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事

長李全涉嫌貪污、受賄案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山東省濟南

市人民檢察院審查起訴。近日，濟南市人民檢察院已向濟南市中級人民法院提起公訴。



＊侵佔財物數額特別巨大，致國家和人民利益遭特別重大損失＊



檢察機關起訴指控稱，李全利用擔任新華資產管理股份有限公司總裁、董事長，新華資產管

理（香港）有限公司董事長職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，數額特別巨大，並使國

家和人民利益遭受特別重大損失。



檢察機關同時起訴指控稱，李全利用擔任新華資產管理股份有限公司總裁、副董事長、董事

長，新華資產管理（香港）有限公司董事長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財

物，數額特別巨大，依法應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。



黨紀政務處分通報中，李全被指毫無紀法底線，肆無忌憚「靠金融吃金融」，大搞權錢交易

，利用職務便利為他人在企業經營、獲取投資機會等方面謀利，並非法收受巨額財物。他還被指

「利用國有金融機構從業便利大肆從事營利活動」、「違規兼職取酬、超額領取薪酬」、「肆意

侵吞公共財物」等。



公開資料顯示，李全１９６３年出生，職場起步於中國農村信託投資公司，歷任正大國際財

務有限公司資金部總經理、公司總經理助理，博時基金副總經理、常務副總經理、黨委副書記。

２０１０年，李全從公募基金轉入保險資管領域，任新華資產管理股份有限公司總裁，進而步入

新華保險體系內，２０２３年８月從新華保險董事長任上退休，２０２４年４月爆出他落馬失聯

的消息，２０２４年９月被通報開除黨籍。（ｊｑ）

