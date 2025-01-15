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AH股新聞

15/01/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１９％，拜登政府卸任前加強對華圍堵

　　《經濟通通訊社１５日專訊》滬深股市昨大幅反彈，外圍擾動因素陸續襲來，美國拜登政府
卸任前推出ＡＩ（人工智能）行政令和汽車禁令，加大對華圍堵力度，美國國土安全部又將３７
家中企納入涉疆實體清單。Ａ股三大指數今早集體低開，滬綜指低開０﹒１９％，報
３２３４﹒７２點，深成指低開０﹒２５％，創業板指低開０﹒５４％。
　
　　當地時間１月１４日，美國總統拜登簽署了一項關於人工智能的行政命令，要求美國國防部
和能源部租賃聯邦場地，以便私營部門可以快速、大規模地建設人工智能基礎設施。在簽署該行
政命令的前一天，拜登政府發布了人工智能芯片相關出口管制措施，將採取「三級制」限制全世
界國家地區的芯片貿易。英偉達發表聲明反對相關計劃，中方亦斥美方濫用出口管制，惡意打壓
中國。今日開市後半導體股普遍走低。
　
　　同日，拜登政府敲定了禁止中國汽車軟件和硬件進入美國市場的新規，此舉全面阻絕中國產
汽車和卡車進軍美國市場之路，而且也不讓其他國家生產但使用了中國製造軟硬件的汽車在美銷
售。此外，美國還將３７家中國企業加入涉疆實體清單，涉及紫金礦業（０２８９９）等上市公
司。
　
　　人民銀行昨表態今年將落實好適度寬鬆的貨幣政策。擇機調整優化政策力度和節奏，不斷提
升兩項貨幣政策工具使用的便利性。今日人行進行９５９５億元（人民幣．下同）７天期逆回購
，公開市場有１１億元逆回購到期，即今日淨投放９５８４億元。此外，今日還有９９５０億元
ＭＬＦ到期，人行今日未有續做。計及到期的ＭＬＦ，全口徑計，今日收水３６６億元。
（ｒｙ）

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