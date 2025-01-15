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AH股新聞

15/01/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２５％，小紅書概念逆勢爆發

　　《經濟通通訊社１５日專訊》滬深股市早間低開低走，個股跌多漲少，超３２００股飄綠，
收盤滬綜指跌０﹒２５％，收報３２３２﹒９８點，深成指跌０﹒７８％，創業板挫１﹒５９％
。兩市上午半天成交８２０９億（人民幣．下同），較上個交易日回升１６２億元或２％。
　
　　板塊表現方面，小紅書概念股持續爆發，半日飆逾６﹒３５％，壹網壹創
（深：３００７９２）、利歐股份（深：００２１３１）、引力傳媒（滬：６０３５９８）等多
股漲停。字節跳動旗下短視頻應用ＴｉｋＴｏｋ在美國將於本周日（１９日）在美國被禁，驅使
大量美國用戶湧入另一中資社交平台小紅書（ＲＥＤｎｏｔｅ），外電指小紅書兩天內湧入７０
萬「ＴｉｋＴｏｋ難民」。小紅書Ａｐｐ下載量急升，已連續兩日登上美國ｉＯＳ免費Ａｐｐ下
載榜榜首，昨天於Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ應用商店亦攀上第二位。
　
　　多家小紅書概念的Ａ股上市公司股價受惠並作出回應，遙望科技（深：００２２９１）稱公
司主營互聯網營銷相關業務，在小紅書、Ｂ站等平台有布局，但業務主要集中在抖音、快手與淘
寶等平台；公司上午升停封板，收報６﹒９６元。至於壹網壹創相關人士表示，主要業務包括
ＴＰ代運營、經銷、代銷以及內容電商服務四大板塊。在內容電商服務板塊，主要為小紅書、抖
音、微信小程序等第三方平台上的品牌提供綜合運營服務；壹網壹創實現二連漲停。
　
　　此外，旅遊股也逆勢反彈，張家界（深：０００４３０）早盤漲停。國務院辦公廳發布《關
於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，提出６個方面１８項具體措施，支持
文化和旅遊消費。文件指將優化入境旅遊政策，有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時
間，及豐富入境旅遊產品供給。（ｒｙ）

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