《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒４３％，兩市成交縮量一成

《經濟通通訊社１５日專訊》滬綜指昨日大漲２﹒５％之後今天震盪調整，滬指收報

３２２７﹒１２點、跌０﹒４３％，深成指也跌１﹒０３％，創業板指更領跌１﹒８２％。滬深

兩市全天成交額１﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１６１９億元或約１２％

。



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場還在觀望下周特朗普上任的情況，預計特朗普上

任後，中國有機會推出新的經濟刺激政策。短期滬綜指在３４００點附近可能有較大阻力。



＊「ＴｉｋＴｏｋ 難民」流量推動，小紅書概念揚＊



盤面上，小紅書概念股逆市大漲，今日升幅達６﹒４％，拋離其他板塊。佳雲科技

（深：３００２４２）、壹網壹創（深：３００７９２）及利歐股份（深：００２１３１）多股

漲停。連帶抖音概念股也有１﹒５％升幅。如果美國最高法院不採取行動，ＴｉｋＴｏｋ不賣就

禁將於１月１９日生效。據美國科技媒體《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，

ＴｉｋＴｏｋ計劃於周日（１９日）關閉其面向美國用戶的應用程序；這樣的結果將與即將生效

的禁令有所不同。法令規定只禁止在蘋果或谷歌的應用商店新下載ＴｉｋＴｏｋ，而現有用戶仍

可繼續使用該應用一段時間。



禁令生效之前，小紅書（ＲｅｄＮｏｔｅ）進場成為ＴｉｋＴｏｋ替代品，大量自稱「

ＴｉｋＴｏｋ難民」的美國用戶湧入小紅書，小紅書亦成為近日蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ美國市

場下載榜首。有市場傳聞稱ＴｉｋＴｏｋ美國業務將出售給科技富豪馬斯克，不過，

ＴｉｋＴｏｋ很快對此傳聞明確否認。ＴｉｋＴｏｋ早前曾多次表示不會出售美國業務。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７９６﹒０３ －０﹒６４

上證綜合指數 ３２２７﹒１２ －０﹒４３ ４６６２﹒１６

上證Ａ股指數 ３３８２﹒５１ －０﹒４３

深證成份指數 １００６０﹒１３ －１﹒０３ ７２２６﹒１３

深圳創業板指數 ２０３７﹒９３ －１﹒８２

上證Ｂ股指數 ２６１﹒１７ －０﹒１６ ０﹒８７

深證Ｂ股指數 １１９２﹒０６ －０﹒３０ ０﹒６０

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