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AH股新聞

15/01/2025 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒４３％，兩市成交縮量一成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》滬綜指昨日大漲２﹒５％之後今天震盪調整，滬指收報
３２２７﹒１２點、跌０﹒４３％，深成指也跌１﹒０３％，創業板指更領跌１﹒８２％。滬深
兩市全天成交額１﹒１９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１６１９億元或約１２％

　
　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場還在觀望下周特朗普上任的情況，預計特朗普上
任後，中國有機會推出新的經濟刺激政策。短期滬綜指在３４００點附近可能有較大阻力。
　
＊「ＴｉｋＴｏｋ　難民」流量推動，小紅書概念揚＊
　
　　盤面上，小紅書概念股逆市大漲，今日升幅達６﹒４％，拋離其他板塊。佳雲科技
（深：３００２４２）、壹網壹創（深：３００７９２）及利歐股份（深：００２１３１）多股
漲停。連帶抖音概念股也有１﹒５％升幅。如果美國最高法院不採取行動，ＴｉｋＴｏｋ不賣就
禁將於１月１９日生效。據美國科技媒體《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，
ＴｉｋＴｏｋ計劃於周日（１９日）關閉其面向美國用戶的應用程序；這樣的結果將與即將生效
的禁令有所不同。法令規定只禁止在蘋果或谷歌的應用商店新下載ＴｉｋＴｏｋ，而現有用戶仍
可繼續使用該應用一段時間。
　
　　禁令生效之前，小紅書（ＲｅｄＮｏｔｅ）進場成為ＴｉｋＴｏｋ替代品，大量自稱「
ＴｉｋＴｏｋ難民」的美國用戶湧入小紅書，小紅書亦成為近日蘋果Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ美國市
場下載榜首。有市場傳聞稱ＴｉｋＴｏｋ美國業務將出售給科技富豪馬斯克，不過，
ＴｉｋＴｏｋ很快對此傳聞明確否認。ＴｉｋＴｏｋ早前曾多次表示不會出售美國業務。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７９６﹒０３　　－０﹒６４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２２７﹒１２　　－０﹒４３　　　　４６６２﹒１６　　
　　上證Ａ股指數　　３３８２﹒５１　　－０﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１００６０﹒１３　－１﹒０３　　　　７２２６﹒１３　　
　　深圳創業板指數　２０３７﹒９３　　－１﹒８２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６１﹒１７　　－０﹒１６　　　　　０﹒８７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９２﹒０６　　－０﹒３０　　　　　０﹒６０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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