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AH股新聞

15/01/2025 09:34

【大國博弈】中國列７美企入不可靠實體清單：對台軍售損中國主權

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國商務部公布，為維護國家主權、安全和發展利益，決定將
參與對台灣地區軍售的７間美國企業列入不可靠實體清單。
　
　　相關企業包括海岸間電子公司（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｏａｓｔａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）
、系統研究與模擬公司（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　＆　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ）、鐵山
解決方案公司　（ＩｒｏｎＭｏｕｎｔａｉｎ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）、應用技術集團
（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｇｒｏｕｐ）、阿克西恩特公司
（Ａｘｉｅｎｔ）、安杜里爾公司（Ａｎｄｕｒｉｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）、海上戰術系統
公司（Ｍａｒｉｔｉｍｅ　Ｔａｃｔｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）。
　
　　商務部表示，禁止相關企業從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資，禁止相關
企業高級管理人員入境，以及不批准並取消相關企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或
者居留資格。
　
　　商務部批評，近期美國頻頻向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯
合公報，嚴重違反國際法，危害台海和平穩定。美國海岸間電子公司等７家公司不顧中方強烈反
對，參與對台軍售，開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國主權、安全、發展利益。中方根據《
中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》
等法律，依據《不可靠實體清單規定》等相關規定，依法追究其不法責任。
　
　　商務部強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國國家安全
的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投
資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。
（ｓｌ）　

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