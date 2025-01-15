《中國要聞》廣東料去年生產總值達１４萬億，連續３６年全國第一

《經濟通通訊社１５日專訊》廣東省十四屆人大三次會議今日上午９時開幕，廣東省省長王

偉中向大會作政府工作報告，指面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，廣東迎難而

上、頂壓前行，堅定扛起經濟大省挑大樑的責任擔當，全力推動經濟運行總體平穩、穩中有進。



報告指出，２０２４年，預計廣東全省地區生產總值邁上１４萬億元（人民幣．下同）新台

階、連續３６年居全國首位；進出口總額突破９萬億元、增長９﹒８％，總量連續３９年居全國

首位；地方一般公共預算收入１﹒３５萬億元，連續３４年居全國首位；經營主體淨增９８萬戶

、突破１９００萬戶，其中企業超８３０萬戶，總量均居全國第一。



此外，２０２４年，預計全省研發經費支出約５１００億元、研發投入強度３﹒６％左右，

高新技術企業約７﹒７萬家，區域創新能力連續８年全國第一；「深圳一香港一廣州」科技集群

創新指數連續５年居全球第二。產業發展向新提質，先進製造業、高技術製造業增加值佔規模以

上工業比重分別提高到５６﹒７％、３１﹒６％，新能源汽車產量增長４３％、佔全國四分一，

工業機器人產量增長３１﹒２％、佔全國４４％，智能手機產量增長１２﹒５％、佔全國超四成

，集成電路產量增長２１％、佔全國１８％。（ｓｌ）

