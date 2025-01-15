《Ａ股焦點》海能達跌３％，在美法院承認竊取摩托羅拉無線電技術

《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》報道，美國芝加哥檢察官辦公室周二表示，中國無

線通信設備商海能達（深：００２５８３）已於伊利諾州聯邦法院承認竊取摩托羅拉解決方案

（Ｍｏｔｏｒｏｌａ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）有關數字移動無線電技術的商業機密。



報道指，海能達發言人未立即回應對這項認罪協商置評要求。



海能達股價走低，現跌３％，報１３﹒５１元人民幣。



法庭文件顯示，根據認罪協商，海能達將被處以最高６０００萬美元罰款，並必須另外向摩

托羅拉支付竊取技術的賠償金。本案將於１１月宣判。



２０２０年，摩托羅拉解決方案在控告海能達的相關民事案件中，獲判海能達須賠償

７﹒６４億美元，後來美國上訴法院將賠償金額降至４﹒０７億美元。



摩托羅拉解決方案首席執行官Ｇｒｅｇ Ｂｒｏｗｎ在一份聲明中表示，「海能達在聯邦法

庭上的認罪證明，大量證據表明它是一個不良行為者與重罪犯」。



摩托羅拉解決方案於２０１７年起訴海能達盜用商業機密和侵犯其雙向無線電相關版權。美

國司法部於２０２２年起訴海能達及其７名員工，指控他們竊取無線電專有信息。起訴書稱，從

２００７年到２０２０年，海能達在馬來西亞招募摩托羅拉員工竊取商業機密。起訴書發出後，

海能達否認了相關指控。（ｓｌ）

