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AH股新聞

15/01/2025 11:34

《中國要聞》廣東：支持廣州深圳建市內免稅店，推進即買即退試點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣東省十四屆人大三次會議今日開幕，廣東省省長王偉中作政
府工作報告。報告提出，今年實施提振消費專項行動。持續優化消費品以舊換新政策，繼續將手
機、平板電腦、智能手錶手環等納入支持範圍，穩定和擴大汽車、家電、家居等消費。實施零售
業創新提升工程，激發餐飲住宿消費活力。創新多元化消費場景，促進健康、養老、托育、家政
、數字等服務消費擴容提質，引進更多首店首發首秀首展。支持廣州、深圳建設市內免稅店，推
進離境退稅「即買即退」試點。
　
＊用好專項債資金收購存量商品房作保障房＊
　
　　此外，今年要著力擴大有效投資。用好專項債券項目「自審自發」試點，擴大投向領域和用
作項目資本金範圍，運用好專項債券資金回收閒置存量土地、收購存量商品房用作保障性住房。
做深做細項目前期工作，提升項目成熟度。及早謀劃「十五五」重大項目，推動更多項目納入國
家「盤子」。深入實施政府和社會資本合作新機制，推進基礎設施領域ＲＥＩＴｓ常態化發行。
　
＊持續用力推動房地產市場止跌回穩＊
　
　　持續用力推動房地產市場止跌回穩。合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用
房，推進處置存量商品房工作，推動構建房地產發展新模式，加力實施城中村和危舊房改造。推
廣智能建造、模塊化建築、裝配式建築等，建設更多好房子、好小區、好社區、好城區。
　
　　狠抓重大項目建設。今年安排省重點建設項目１５００個、年度計劃投資１萬億元人民幣。
建成廣湛高鐵、廣佛東環城際、廣州白雲機場三期、深圳機場三跑道等項目，開工建設廣州新機
場和平遠至武平、湛江至南寧、化州至北流等高速公路出省通道。（ｓｌ）

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