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AH股新聞

15/01/2025 11:58

《中國要聞》廣東：打造「１＋３＋Ｎ」低空經濟發展平台

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣東省十四屆人大三次會議今日開幕，廣東省省長王偉中作政
府工作報告。報告提出，鞏固提升製造業當家優勢、建設現代化產業體系，因地制宜發展新質生
產力。加快發展新興產業和未來產業。打造「１＋３＋Ｎ」低空經濟發展平台，完善低空智慧物
流、城市空中交通、航空應急救援等體系；積極發展商業航天。
　
＊深化重點領域「機器人＋」應用＊
　
　　大力發展集成電路、新能源汽車、人工智能、低空經濟、新型顯示、新型儲能、新材料、生
物醫藥等新興產業，培育生物製造、量子科技、具身智能、６Ｇ等未來產業。鞏固擴大新能源汽
車產業領先優勢，推進國家智能網聯汽車「車路雲一體化」應用試點城市建設。實施「人工智能
＋」行動，加快智算中心和數據基礎設施建設。
　
　　加快傳統產業改造升級。聚焦石化鋼鐵、食品飲料、紡織服裝、家電家居等傳統優勢產業，
深入開展工業設備更新和技術改造擴能增量、提質增品、降本增利、提效增值四大重點行動，推
動超１萬家工業企業開展技術改造和數字化轉型。深化重點領域「機器人＋」應用，創建一批智
能製造示範工廠和優秀場景。
　
＊深入推進「廣東強芯」、核心軟件攻關等工程＊
　
　　實施「百鏈韌性提升」專項行動。深入推進「廣東強芯」、核心軟件攻關等工程，打造中國
集成電路第三極。發展壯大工業母機、醫療裝備、精密儀器等產業，打造全國高端裝備製造重要
基地。大力發展生產性服務業。促進實體經濟和數字經濟深度融合，建設國家數字經濟創新發展
試驗區，建設工業互聯網，發展產業互聯網平台。（ｓｌ）　

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