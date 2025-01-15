《雷賢達觀點》香港篇：恒指年波幅料六千點，港須全面融入大灣區

《雷賢達觀點》作別２０２４年，對於香港經濟、內地經濟以及香港股市發生的事情，沒有

人會感到驚訝。



香港經濟仍在向下調整，無論地產市場、零售市場，還是諸如金融的其他經濟領域。



＊資金信息自由流動至關重要＊



就香港經濟而言，我們看到內地通過開放更多遊客訪港提供支持，這確實在一定程度上提振

了零售業。



內地的人才和投資獲批且落戶香港，似乎支持了租金領域，一些有購買能力的人士亦見其在

港置業，因為自美國聯儲局第二輪ＱＥ以來的過去數年，個別海外人士的財富積累相當可觀。



對許多內地人士來說，香港仍得以提供資金、信息的自由流動。在金融領域，上述兩者至關

重要。這些年來，我見到有朋友到港設立基金業務以投資海外，未來可能會愈來愈多。



自２００７年以來，特別是近年來，愈來愈多內地基金公司成立香港公司，以從內地引進資

金在香港或海外進行投資。而內地人在香港購買投險或壽險，也並非新鮮事。



＊留意股本投資回報可持續性＊



至於在香港ＩＰＯ市場，雖然不乏新上市公司，但既沒有龍頭企業，也沒有天量募資。除非

港股大幅回升或有大量外資流入，否則短期內冀望ＩＰＯ領域出現重大變化或改善恐不容易。所

謂的ＥＴＦ，最終將取決於投資標的及資產質素。



儘管我明白籌集資金對公司的重要性，但香港需要真正留意上市公司的質素，以及她們為投

資者提供長期良好股本投資回報的可持續性，而非只是專注上市本身。這類公司經不起時間和變

化的考驗。



就對零售投資者，甚至對不包括長期壽險的退休基金的替代品而言，投資標的必須具備流動

性，以便人們能夠自由購買和贖回基金，並且不需要在發生大規模贖回時暫時叫停。長期壽險和

家族辦公室基金則不同，它們對投資標的的風險和流動性洞若觀火。



就任何指數而言，指數公司或基準指數的重點在於覆蓋市場。但就投資而言，則是風險可控

地投資於優質成長型公司，而非覆蓋整個市場。當我們向前邁進時，我們需要重新思考應該如何

運用指數，以及我們所使用的指數是否能夠達致我們退休基金的目標，或者我們需要改進各指數

，以滿足退休基金的投資要求及績效評估。



＊各國陣營未來勢更針鋒相對＊



香港別無選擇，唯有全方位融入大灣區，並利用彼此優勢來互補。香港的一大舉足輕重優勢

是，資金或多或少自由流動，資訊不經嚴控地自由傳播，除非資訊的提供者將香港排除在外。香

港亦得以在某些領域領先，例如醫療，並有能力成為得以進入內地市場的研發中心，開展醫療保

健、醫療、藥物研究、醫療技術等方面的研究和開發。



就與美國及許多發達國家的關係而言，顯而易見的是，由於各種原因和多年演進，兩三個領

導陣營之間就全球領導地位的競爭非常激烈。



在被視為國家安全的領域，看來沒有任何妥協的空間，但兩個陣營或國家在科技進步、材料

技術等方面各走各路，尤其是就未來國家利益的定位上。就此而言，陣營和個別國家之間的焦點

未來將更加針鋒相對。最終的結果是，每個國家都會在相應領域各有訴求。



就現實而言，很明顯特朗普會推動美國優先和美國第一。有些事情他或想避免，但如果迫不

得已，或他的決心受到考驗，他很可能會在必要時採取最果斷的行動。



在其他不太重要的領域，他可能會爭取最大的優勢。他曾多次指，美國工人處於劣勢，而且

關稅帶來的收入可能遠超人們的想象。這可能是因為與美國本土生產的產品相比，進口產品的價

格差異太大。出口國很可能要麼減少出口，要麼推動國內消費增長，或同時推動匯率貶值，以抵

銷部分出口商品遭徵收的進口稅，要麼擴展新興市場，例如一帶一路國家。



＊若無果斷措施，調整恐漫長＊



內地經濟增長是推動香港經濟增長的關鍵。房地產泡沫的破滅、科技公司的重新定位、對內

地經濟長期可持續發展的強烈關注，都帶來了急需的改變，以令內地長期保持穩定增長，並繼續

成為全球兩大主導力量和領導者之一。



如果不能使國家有序發展和可持續發展，而是針對一些個人私利並將個人利益最大化，不考

慮長期國家利益，那將是不能容忍或持續的，並會損害整體人民利益。



自２０２０年以來，香港和內地已經歷了非常動盪的幾年，其中一些是不可預測的，而有些

雖清楚可見，惟我們仍身陷其中。



由於中國一直採取循序漸進的政策措施，加上外憂內患所造成的種種限制，我們無法採取像

西方發達國家在重大金融危機或新冠疫情之後那樣的貨幣和財政刺激措施。除非採取更果斷的措

施來恢復國內信心和消費，否則調整和變動可能需時良久。最壞的情況可能將現，但復甦和反彈

仍恐漫長。



＊市場需穩定以重拾更多信心＊



在２０２４年，恒指年內高低波幅達８０００點，雖然幅度巨大，但並未超出歷史經驗的範

圍。



在過去２０年或更久的時間裏，恒指在１５０００點至３００００點之間運行的每年最低波

幅為４０００點，大部分年份波幅達６０００點或８０００點，甚至在市場衝頂或探底的過程中

波幅達１００００點。在過去幾年中，我們看到市場波動８０００點，並呈現下行偏向，儘管有

些月份會有所反彈。



任何長期投資者並未實際獲得太多回報，除了收息，前提是相關公司能夠維持或增加股息。

過去兩年中，我們時常看到公司削減派息，考慮到許多行業收入下降，這並不令人驚訝。



大多數時間裏，唯一真正獲利的是那些賣空者或在做市或實體交易中從事衍生品交易的人。

當每個月波幅動輒兩三千點或更多時，倘若我們能在此艱難時期令賣空暫停捲土重來，市場上的

大多數投資者都將好過一些，並減少對消費和投資財富效應的拖累，並有利強化我們面對過去３

年以及一定程度上由外部力量引發挑戰時的信心。



香港和內地需要在市場上建立一定的穩定性，讓投資者和居住在這裏的人重拾或獲得更多信

心。近幾個月來，儘管面對重重困難和挑戰，內地已經意識到採取行動以減少受信心和消費負面

拖累的重要性。



＊突破２３０００點需三大因素改善＊



在２０２５年，我認為恒指可能在１７０００點至２３０００點區間內上下波動６０００點

。我希望年內不要跌破區間底。



去年９月和１０月，我們曾見證恒生指數短暫企上２３０００點幾天，而市場的成交量非常

大。可能當時有很多投資者拋售及進行空頭回補，或者是一些投資者認為市場前景已轉佳。



２３０００點只是處於以過去２０年或更長時間計的歷史正常水平，既不高於也不低於１個

標準差。若要超越該水平，需要經濟前景、信心水平及資金流量的大幅改善。



我希望我的看法是錯誤的，恒指能走得更高或超過我所指的水平。香港和內地市場的股本投

資回報，對我們的退休基金投資和生活在這裏的人來說至關重要。



２０２４年，退休基金的回報高於過去１０年的平均值，這主要得益美國市場的高回報，以

及港股從１５０００點低位反彈後的較好回報。



以上只是我的個人見解，以及我對市場動態有限的理解。



（編者按：原文為「基金教父」雷賢達先生以英文撰寫，經濟通記者編譯及整理）

