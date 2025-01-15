《中國要聞》廣東去年進出口規摸首破９萬億，同比增近一成

《經濟通通訊社１５日專訊》據《央視新聞》報道，記者從海關總署廣東分署了解到，
２０２４年，廣東外貿全年進出口規模首次站上９萬億元（人民幣．下同）的新台階，展現出較
強的發展韌性和活力，充分體現了經濟大省「挑大樑」的責任擔當。
據海關統計，２０２４年廣東外貿進出口９﹒１１萬億元，比上年增長９﹒８％，同期全國
增長５％，對全國增長的貢獻率達３８﹒７％，佔全國外貿的２０﹒８％，提高０﹒９個百分點
。其中，出口５﹒８９萬億元，增長８﹒４％；進口３﹒２２萬億元，增長１２﹒５％。
２０２４年，廣東以一般貿易方式進出口５﹒３萬億元，增長１０﹒９％，佔廣東進出口總
值的５８﹒２％，提升０﹒６個百分點。同期，加工貿易進出口１﹒９４萬億元，下降０﹒３％
，佔２１﹒２％。
＊全年外貿企業增１１﹒６％，對香港出口增近１０％＊
２０２４年，廣東有進出口實績的企業１４﹒６萬家，增加１１﹒６％。其中，民營企業
１２﹒３萬家，增加１３﹒２％；進出口５﹒８萬億元，增長１５﹒２％，較廣東整體增速快
５﹒４個百分點，佔廣東進出口總值的比重提升３個百分點至６３﹒６％。同期，外商投資企業
進出口２﹒８５萬億元，增長１﹒８％，佔３１﹒２％；國有企業進出口４４８４﹒４億元，下
降２﹒４％，佔４﹒９％。
２０２４年，廣東前５大貿易夥伴分別為東盟、香港、美國、歐盟和台灣，對其進出口均實
現正增長，分別增長８％、９﹒９％、７﹒６％、７％和１７﹒８％。同期，對中東１７國進出
口增長８﹒８％、拉美增長１６﹒７％、中亞５國增長４０﹒３％。此外，對共建「一帶一路」
國家進出口增長９﹒４％，佔廣東進出口總值的３８％。
＊全年出口電動汽車增四成，進口半導體製造設備增近５７％＊
２０２４年，廣東出口機電產品３﹒８７萬億元，增長８﹒８％，佔出口總值的６５﹒６％
。其中，自動數據處理設備及其零部件、家用電器、集成電路等主要出口商品分別增長
１５﹒３％、１４﹒６％、１５﹒２％；集裝箱、３Ｄ打印機、電動汽車、無人機等較快增長，
分別增長１４０﹒５％、４５﹒２％、４１﹒４％、２０﹒１％。同期，出口勞動密集型產品
７９９５﹒２億元，與上年基本持平，佔１３﹒６％。
２０２４年，廣東進口機電產品２﹒１５萬億元，增長１８﹒４％，佔廣東進口總值的
６６﹒８％。其中，進口集成電路１﹒１２萬億元，增長１４﹒８％；自動數據處理設備及其零
部件２９５５﹒８億元，增長１２７﹒８％；半導體製造設備５５３﹒２億元，增長５６﹒７％
。同期，廣東進口煤炭、原油、天然氣等三類能源產品合計１﹒０４億噸，增加２５﹒２％；進
口糧食１３６３﹒８萬噸，增加２１﹒９％。（ｓｌ）
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