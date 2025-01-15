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AH股新聞

15/01/2025 13:47

【大國博弈】美媒：ＴｉｋＴｏｋ美國版準備在周日關閉

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據美國科技媒體《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》周二
（１４日）報道，ＴｉｋＴｏｋ計劃於周日（１９日）關閉其面向美國用戶的應用程序；屆時針
對ＴｉｋＴｏｋ應用程序的聯邦禁令可能生效，除非最高法院採取行動予以阻止。
　
　　如果ＴｉｋＴｏｋ面向所有美國用戶關閉其應用，這樣的結果將與即將生效的法律規定情況
不同。法律規定只禁止在蘋果或谷歌的應用商店新下載ＴｉｋＴｏｋ，而現有用戶仍可繼續使用
該應用一段時間。
　
　　報道引述知情人士指，根據ＴｉｋＴｏｋ的計劃，試圖打開ＴｉｋＴｏｋ應用程序的用戶將
看到一條彈出消息，引導他們打開一個發布禁令相關信息的網站。
　
　　報道並稱，ＴｉｋＴｏｋ還計劃為用戶提供下載所有數據的選項，以便用戶保留個人信息記
錄。
　
＊路透：ＴｉｋＴｏｋ安撫７０００美國員工，稱即使被禁仍會繼續出糧＊
　
　　另外，《路透》報道稱，據其周二查閱的ＴｉｋＴｏｋ內部備忘錄顯示，該公司領導層稱，
即使最高法院不推翻強制出售美國ＴｉｋＴｏｋ或在美國禁止ＴｉｋＴｏｋ的法律，
ＴｉｋＴｏｋ也計劃繼續向美國員工支付工資。ＴｉｋＴｏｋ在美國有７０００名員工。
　
　　ＴｉｋＴｏｋ在致員工的備忘錄中稱，強調，員工的福利是重中之重，「作為美國員工，你
們的就業、薪酬和福利是有保障的，即使在１月１９日截止日期之前，這一情況仍未得到解決，
我們的辦公室也將繼續開放」。
　
　　儘管美國當選總統特朗普和一批議員呼籲延長１月１９日的「不賣就禁」最後期限，但上周
美國最高法院似乎仍傾向於支持這項去年４月通過的法律。特朗普曾表示，上任後他應該有時間
尋求該問題的「政治解決方案」。
　
　　如果最高法院在周日之前沒有阻止該法律的實施，屆時蘋果或谷歌的應用商店將禁止新下載
ＴｉｋＴｏｋ，但現有用戶可以在一段時間內繼續訪問該應用。由於其他公司將被禁止向
ＴｉｋＴｏｋ提供支持，該平台的服務將降級並最終停止工作。（ｓｌ）

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