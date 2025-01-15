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AH股新聞

15/01/2025 08:10

《國企紅籌》華能國電（０９０２）上網電量上季及去年均升逾１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》華能國際電力（００９０２）（滬：６０００１１）公布，去
年第四季度，中國境內各運行電廠按合併報表口徑上網電量１１１６﹒９９億千瓦時，按年增長
１﹒１１％，而去年全年中國境內各運行電廠按合併報表口徑累計上網電量４５２９﹒３９億千
瓦時，增長１﹒１３％。
　
　　該集團指，在去年全年，中國境內各運行電廠平均上網結算電價為每兆瓦時４９４﹒２６元
人民幣，下降２﹒８５％，市場化交易電量比例為８７﹒３５％，按年下降１﹒０５個百分點。
該集團指，電量上升主因風電和光伏裝機容量持續增長，新能源電量同比快速增長，但受全國新
能源電量增長等因素影響，火電機組在完成電熱保供前提下，優化運行方式，多發有效益的電量
，電量同比略有下降。
　
　　另外，該集團指，在去年第四季度，全資擁有的新加坡大士能源發電量市場佔有率為
１８﹒２％，按年下降０﹒８個百分點，全年累計發電量市場佔有率為１９﹒２％，下降１﹒２
個百分點。
　
　　該集團指，去年全年新增併網可控發電裝機容量為９６９２﹒７６兆瓦，其中新能源裝機容
量為９４１７﹒７１兆瓦，關停裝機容量為１８７﹒５兆瓦。截至去年１２月３１日，該集團控
發電裝機容量為約１４﹒５萬兆瓦，其中新能源裝機容量約３﹒８萬兆瓦。（ｗｈ）

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