《國企紅籌》中能建設（３９９６）控股股東１﹒５億人幣增持Ａ股

《經濟通通訊社１５日專訊》中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）公布，控
股股東中國能建集團自去年１０月１５日至昨天累斥約１﹒５億元人民幣增持６８１８﹒５萬股
Ａ股，佔約０﹒１６％股權。
該集團指，中國能建集團持股由約４４﹒８８％，連同一致行動人士共持４５﹒１２％，增
持後，中國能建集團持股升至４５﹒０４％，連同一致行動人士持股升至４５﹒２８％，而有關
增持計劃尚未完畢。（ｗｈ）
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15/01/2025 08:39
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Ａ股，佔約０﹒１６％股權。
該集團指，中國能建集團持股由約４４﹒８８％，連同一致行動人士共持４５﹒１２％，增
持後，中國能建集團持股升至４５﹒０４％，連同一致行動人士持股升至４５﹒２８％，而有關
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