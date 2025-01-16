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AH股新聞

16/01/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》寬資金利內銀

　　《政政經經》自去年「９２４後」，阿爺及一眾金融機關都在靜靜地做穩市場、促市場的工
作。Ａ股投資者一直不太買帳，但外資大行開始接受了。
　
　　高盛公司將中國農業銀行Ｈ股（０１２８８）評級上調至中性，目標價４﹒７７元；將中國
工商銀行Ｈ股（０１３９８）評級上調至中性，目標價５﹒６２元；將中國銀行Ｈ股
（０３９８８）評級上調至買進，目標價４﹒９１港元；招商銀行Ｈ股（０３９６８）評級上調
至買進，目標價４７﹒３６元。
　
　　高盛公司將招商銀行Ａ股（滬：６０００３６）評級上調至買進，目標價４９﹒８５元人民
幣；將中國農業銀行Ａ股（滬：６０１２８８）評級上調至中性，目標價６﹒０６元人民幣；將
中國銀行Ａ股（滬：６０１９８８）評級上調至買進，目標價６﹒６０元人民幣；將中國工商銀
行Ａ股（滬：６０１３９８）評級上調至中性，目標價７﹒５６元人民幣。《資深投資者　石鏡
泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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