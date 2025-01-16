《政政經經－石鏡泉》寬資金利內銀

《政政經經》自去年「９２４後」，阿爺及一眾金融機關都在靜靜地做穩市場、促市場的工

作。Ａ股投資者一直不太買帳，但外資大行開始接受了。



高盛公司將中國農業銀行Ｈ股（０１２８８）評級上調至中性，目標價４﹒７７元；將中國

工商銀行Ｈ股（０１３９８）評級上調至中性，目標價５﹒６２元；將中國銀行Ｈ股

（０３９８８）評級上調至買進，目標價４﹒９１港元；招商銀行Ｈ股（０３９６８）評級上調

至買進，目標價４７﹒３６元。



高盛公司將招商銀行Ａ股（滬：６０００３６）評級上調至買進，目標價４９﹒８５元人民

幣；將中國農業銀行Ａ股（滬：６０１２８８）評級上調至中性，目標價６﹒０６元人民幣；將

中國銀行Ａ股（滬：６０１９８８）評級上調至買進，目標價６﹒６０元人民幣；將中國工商銀

行Ａ股（滬：６０１３９８）評級上調至中性，目標價７﹒５６元人民幣。《資深投資者 石鏡

泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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