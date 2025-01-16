《駐京專電》中證監等部門：地方政府不得予發行人或中介機構獎勵

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院公布《關於規範中介機構為公司公

開發行股票提供服務的規定》，該《規定》旨在規範中介機構為公司公開發行股票提供服務行為

，自２０２５年２月１５日起施行。《規定》明確，地方各級人民政府違反規定給予發行人或者

中介機構獎勵的，應當追回。但根據相關法律規定，對《規定》施行前政府已經給予的獎勵，不

予追回。



司法部、財政部、中證監負責人就此發布答記者問稱，實踐中，有的地方人民政府希望通過

給予發行人或者中介機構獎勵，提高當地企業成功上市的幾率，並以此產生帶動區域經濟的示範

效應，然而逐步顯現出一些弊端：一是可能引起區域之間的惡性競爭，增加財政負擔，扭曲政績

觀；二是可能誘導中介機構追求短期利益，偏離「看門人」的角色定位。因此，需要進一步約束

地方政府的獎勵行為，營造市場化、法治化營商環境，促使公司上市回歸到支持實體經濟發展的

本源上來。



具體來看，《規定》對中介機構為公司公開發行股票提供服務作了４條規定，並明確了相關

收費原則，一是應當遵循誠實守信、勤勉盡責、獨立客觀的原則。二是要配備具有相應專業能力

和資質的從業人員，建立有效的利益衝突審查等風險控制制度。三是不得有配合公司實施財務造

假、欺詐發行、違規信息披露等違法違規行為，不得協助不符合法定條件和要求的公司通過上述

方式公開發行股票。四是製作、出具的文件不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

