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AH股新聞

16/01/2025 09:13

《駐京專電》中證監等部門：地方政府不得予發行人或中介機構獎勵

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院公布《關於規範中介機構為公司公
開發行股票提供服務的規定》，該《規定》旨在規範中介機構為公司公開發行股票提供服務行為
，自２０２５年２月１５日起施行。《規定》明確，地方各級人民政府違反規定給予發行人或者
中介機構獎勵的，應當追回。但根據相關法律規定，對《規定》施行前政府已經給予的獎勵，不
予追回。
　
　　司法部、財政部、中證監負責人就此發布答記者問稱，實踐中，有的地方人民政府希望通過
給予發行人或者中介機構獎勵，提高當地企業成功上市的幾率，並以此產生帶動區域經濟的示範
效應，然而逐步顯現出一些弊端：一是可能引起區域之間的惡性競爭，增加財政負擔，扭曲政績
觀；二是可能誘導中介機構追求短期利益，偏離「看門人」的角色定位。因此，需要進一步約束
地方政府的獎勵行為，營造市場化、法治化營商環境，促使公司上市回歸到支持實體經濟發展的
本源上來。
　
　　具體來看，《規定》對中介機構為公司公開發行股票提供服務作了４條規定，並明確了相關
收費原則，一是應當遵循誠實守信、勤勉盡責、獨立客觀的原則。二是要配備具有相應專業能力
和資質的從業人員，建立有效的利益衝突審查等風險控制制度。三是不得有配合公司實施財務造
假、欺詐發行、違規信息披露等違法違規行為，不得協助不符合法定條件和要求的公司通過上述
方式公開發行股票。四是製作、出具的文件不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

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