《駐京專電》商務部等４部門明確今年家電以舊換新補貼範圍與標準

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》商務部等４部門辦公廳發布關於做好

２０２５年家電以舊換新工作的通知。通知明確享受補貼範圍：各地要統籌使用中央與地方資金

，對個人消費者購買２級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、

家用灶具、吸油煙機、淨水器、洗碗機、電飯煲、微波爐１２類家電產品給予補貼。



補貼標準為上述產品最終銷售價格的１５％，對其中購買１級及以上能效或水效標準的產品

，額外再給予產品最終銷售價格５％的補貼。每位消費者每類產品可補貼１件（空調產品最高補

貼３件），每件補貼不超過２０００元人民幣。各地自主確定上述１２類家電產品的具體品種。

鼓勵地方結合當地居民消費實際，對其他大宗耐用家電予以補貼，有能效或水效標識的參照上述

１２類家電補貼標準，無能效或水效標識的產品補貼標準不得高於２級能效產品補貼標準。



通知要求，各地補貼申領流程設計應操作簡便、好用快捷，最大限度方便消費者，從源頭上

減少信息重復填報，同時做好消費者個人信息保護。支持消費者自願選擇線上或線下渠道，可以

支付立減或事後兌付補貼方式享受補貼。積極拓寬支付渠道，不得限制消費者付款方式和支付憑

證類型，不得以參加活動為由要求經營主體採購新的支付設備，有效提升消費者支付服務體驗，

營造安全便利的支付環境。支持家電銷售企業聯合生產企業、回收企業開展以舊換新促銷活動，

鼓勵金融機構疊加優惠讓利，形成政策「組合拳」。

