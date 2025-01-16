《經濟時評》摩通：若美關稅實施，中國今年ＧＤＰ料僅增３﹒９％

《經濟通通訊社１６日專訊》摩根大通最新發布的報告指出，若假設美國今年對中國商品關

稅提高至６０％，則預計２０２５年中國國內生產總值（ＧＤＰ）增速將放緩至３﹒９％，而人

民幣兌美元貶值１０％是合理的政策應對。



該行稱，美國關稅２﹒０的時機、幅度和範圍存在很大的不確定性，而中國的經濟前景受關

稅情勢影響。



該行認為，中國政府可能會將２０２５年經濟增長目標維持在「５％左右」不變，以實現

２０３５年ＧＤＰ翻倍的政治承諾。



為實現這一目標，政府應加強逆周期宏觀政策調整（財政、貨幣和住房），並將政策重點轉

向刺激內需，以拓寬收入成長和生產力成長的基礎（例如，改善服務業和非國營企業的營商環境

）。



＊摩通料中國今年降息３０個點子、降準１００個點子＊



摩通還預計中國經濟的潛在增長率將在２０２５－２０３０年放緩至３％－４％，要使這一

預測與官方目標差距收窄，除非美國關稅２﹒０的衝擊比預期溫和，且中國推動經濟增長力度大

於預期。



該行認為，２０２５年中國財政政策將發揮主導作用，預測預算赤字佔ＧＤＰ的３﹒８％，

政府債券總發行量將比２０２４年增加約２萬億元人民幣。



貨幣政策方面，摩通預計，今年中國政策利率將降息３０個點子（七天期逆回購操作利率由

１﹒５％降至１﹒２％）、降準１００個點子，社會融資規模將穩定成長。（ｌｃ）

