《駐滬專電》去年上海失業金申領超預期，政府收入遜預期

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》據《財新網》引述上海市財政局的預算報

告指，２０２４年，上海失業保險金支出為７４﹒５億元（人民幣．下同），比年初預算數

６３﹒５億元高出１７﹒３％。數據高於預算主要是因為失業保險金領取人數高於年初預期。



在政府收入上，去年上海一般公共預算收入合計為８３７４﹒２億元，同比增長０﹒７％。

但該數據年初定下的預算數為８７２８億元，實際收入比年初目標低４﹒１％。在大類收入中，

增值稅偏離目標較大，僅完成收入２５９８﹒１億元，比年初目標低１０％；企業所得稅比年初

目標低８﹒３％。



＊上海財政局：緩稅收入集中入庫抬高了基數＊



上海財政局表示，由於疫情原因實施的製造業中小微企業緩稅政策於２０２３年到期，緩稅

收入集中入庫，抬高了收入基數，加之實施先進製造業企業增值稅加計抵減等稅收優惠政策以及

免抵調庫收入減少，這些因素共同導致增值稅低於預算。此外，企業利潤下滑則是企業所得稅低

於預算的主要原因。



去年上海國企表現良好。據上海市財政局的報告，２０２４年上海全市國有資本經營收入合

計為１４７﹒８億元，比２０２４年略高，比年初預算高２０％。但該報告對２０２５年的情況

並不看好，其預計２０２５年全市國有資本經營收入合計為１０４﹒１億元，比２０２４年下降

近３０％。



在支出上，上海去年一般公共預算支出合計為９８７４﹒８億元，比年初定下的預算數少

１﹒４％。其中，一般公共服務支出比年初預算少１﹒６％、教育支出比年初預算少２﹒１％、

科學技術支出比年初預算少１﹒２％、社會保障和就業支出比年初預算少６％、衛生健康支出比

年初預算少４％、公共安全支出比年初預算多０﹒１％。

