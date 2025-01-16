《駐滬專電》去年上海失業金申領超預期，政府收入遜預期

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》據《財新網》引述上海市財政局的預算報
告指，２０２４年，上海失業保險金支出為７４﹒５億元（人民幣．下同），比年初預算數
６３﹒５億元高出１７﹒３％。數據高於預算主要是因為失業保險金領取人數高於年初預期。
在政府收入上，去年上海一般公共預算收入合計為８３７４﹒２億元，同比增長０﹒７％。
但該數據年初定下的預算數為８７２８億元，實際收入比年初目標低４﹒１％。在大類收入中，
增值稅偏離目標較大，僅完成收入２５９８﹒１億元，比年初目標低１０％；企業所得稅比年初
目標低８﹒３％。
＊上海財政局：緩稅收入集中入庫抬高了基數＊
上海財政局表示，由於疫情原因實施的製造業中小微企業緩稅政策於２０２３年到期，緩稅
收入集中入庫，抬高了收入基數，加之實施先進製造業企業增值稅加計抵減等稅收優惠政策以及
免抵調庫收入減少，這些因素共同導致增值稅低於預算。此外，企業利潤下滑則是企業所得稅低
於預算的主要原因。
去年上海國企表現良好。據上海市財政局的報告，２０２４年上海全市國有資本經營收入合
計為１４７﹒８億元，比２０２４年略高，比年初預算高２０％。但該報告對２０２５年的情況
並不看好，其預計２０２５年全市國有資本經營收入合計為１０４﹒１億元，比２０２４年下降
近３０％。
在支出上，上海去年一般公共預算支出合計為９８７４﹒８億元，比年初定下的預算數少
１﹒４％。其中，一般公共服務支出比年初預算少１﹒６％、教育支出比年初預算少２﹒１％、
科學技術支出比年初預算少１﹒２％、社會保障和就業支出比年初預算少６％、衛生健康支出比
年初預算少４％、公共安全支出比年初預算多０﹒１％。
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