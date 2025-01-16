《國企紅籌》中國太保（０２６０１）去年保費收入增長４﹒４％

《經濟通通訊社１６日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於去年
全年，子公司太保壽險累計原保險保費收入２３８８﹒２３億元人民幣，按年增長２﹒４％；太
保產險累計原保險保費收入為２０３２﹒４９億元人民幣，按年增長６﹒８％。
兩子公司原保險保費收入共４４２０﹒７２億元人民幣，按年增長４﹒４％。（ｒｈ）
《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇
16/01/2025 17:50
《經濟通通訊社１６日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於去年
全年，子公司太保壽險累計原保險保費收入２３８８﹒２３億元人民幣，按年增長２﹒４％；太
保產險累計原保險保費收入為２０３２﹒４９億元人民幣，按年增長６﹒８％。
兩子公司原保險保費收入共４４２０﹒７２億元人民幣，按年增長４﹒４％。（ｒｈ）
《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇
上一篇新聞︰16/01/2025 17:53 【大國博弈】美平價成熟製程芯片衝擊內地產業，中方：將啟動調查
16/01/2025 18:08 據報比亞迪在韓推ＡＴＴＯ ３，起售價不足１７萬元
16/01/2025 18:04 《Ａ股動向》東鵬飲料回應在港二次上市：有投行拜訪，但未有決定
16/01/2025 17:58 《中國要聞》商務部：將按需適時增列有關戰略資源，加強出口管制
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF