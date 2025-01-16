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16/01/2025 17:50

《國企紅籌》中國太保（０２６０１）去年保費收入增長４﹒４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於去年
全年，子公司太保壽險累計原保險保費收入２３８８﹒２３億元人民幣，按年增長２﹒４％；太
保產險累計原保險保費收入為２０３２﹒４９億元人民幣，按年增長６﹒８％。
　
　　兩子公司原保險保費收入共４４２０﹒７２億元人民幣，按年增長４﹒４％。（ｒｈ）

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