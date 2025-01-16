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AH股新聞

16/01/2025 18:08

據報比亞迪在韓推ＡＴＴＯ　３，起售價不足１７萬元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）今日在仁川中區
舉行媒體發布會，宣布在當地推出純電ＳＵＶ車型「ＡＴＴＯ　３」（元ＰＬＵＳ），ＡＴＴＯ
　３售價售價由３１００萬元（韓圜．下同）（約１６﹒９２萬港元），「ＡＴＴＯ　３　
ｐｌｕｓ」售價約３３００萬元（約１８﹒０１萬港元），遠低於行業預期，亦低於競爭對手現
代汽車科納電動版和起亞ＥＶ３等。
　
　　韓聯社報道，ＡＴＴＯ　３共有兩個版本，分別為普通版和ＡＴＴＯ　３　ｐｌｕｓ版，搭
載磷酸鐵鋰電池，容量均為６０﹒４８千瓦時（ｋＷｈ），常溫環境下單次充電續航里程３２１
公里，電池從２０％充至８０％僅需３０分鐘。
　
　　比亞迪南韓公司乘用車部門代表趙仁哲在發布會表示，「ＡＴＴＯ　３」當天開始接受預訂
，下月中旬之後可交付給客戶。他指出，比亞迪方面知曉南韓消費者對中國品牌品質和服務的擔
憂，計劃通過擴大品牌體驗和以用戶為中心的服務戰略加以克服。他又指，親近客戶是公司的首
要目標，公司不會另外敲定並落實銷售目標。比亞迪將於今年４月在首爾移動出行展展示新車。
　
　　比亞迪南韓公司計劃年內再推出緊湊型電動乘用車「Ｓｅａｌ」（海豹）和電動ＳＵＶ「
ＳＥＡＬＩＯＮ　７」，預計上述車型將於今年下半年初面市，具體時間待定。（ｋｌ）

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