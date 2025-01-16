《神州頭條》財經報章頭版摘要：購新補貼實施細則陸續發布

《經濟通通訊社６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同斯里蘭卡總統迪薩納亞克會談

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國家主席習近平１５日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的斯里蘭卡總統迪薩納亞克舉行會

談。習近平指出，當前，中斯關係面臨承前啟後、繼往開來的歷史契機，雙方要從戰略高度把握

中斯關係，共同打造中斯命運共同體。



國務院規範中介機構服務行為

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國務院總理李強日前簽署第７９８號國務院令，公布《國務院關於規範中介機構公司公開發行股

票提供服務的規定》，自２０２５年２月１５日起施行。《規定》共１９條，明確中介機構執業

規範、中介機構的收費原則和監管措施。



五部門明確三類數碼產品補貼標準

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商務部等五部門辦公廳發布的《手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案》明確，個人

消費者購買手機、平板、智能手錶（手環）３類數碼產品（單件銷售價格不超過６０００元人民

幣），可享受購新補貼。每人每類可補貼１件，每件補貼比例為減去生產、流通環節及移動運營

商所有優惠後最終銷售價格的１５％，每件最高不超過５００元（人民幣．下同）。





《上海證券報》



習近平同斯里蘭卡總統迪薩納亞克會談

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國家主席習近平１５日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的斯里蘭卡總統迪薩納亞克舉行會

談。習近平指出，當前，中斯關係面臨承前啟後、繼往開來的歷史契機，雙方要從戰略高度把握

中斯關係，共同打造中斯命運共同體。



中介機構為公司公開發股提供服務有新規

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近日，《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定》正式公布，提出不得以

上市結果作為收費條件，地方政府不得以公司上市為條件給予獎勵，新規自２０２５年２月１５

日起施行。



力促上市公司固本強基，培育更多「優等生」

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近年來，提高上市公司質量是全面深化資本市場改革的重中之重，監管層不斷壓實上市公司主體

責任。１月１３日中國證監會召開的２０２５年系統工作會議再次強調要「注重固本強基，培育

更多體現高質量發展要求的上市公司」。





《證券時報》



國務院：規範中介機構為公司公開發行股票提供服務行為

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國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服

務的規定》，自２０２５年２月１５日起施行。



購新補貼細則陸續發布，做好負面清單「減法」

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國新辦１５日舉行「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會。商務部市場運行和消費促進司

司長李剛表示，商務部本周將陸續發布今年加力支持汽車、家電、家裝和電動自行車以舊換新，

及手機等數碼產品的購新補貼實施細則。



資金面短期趨緊與保持流動性充裕並不矛盾

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本周以來，受春節取現需求大、集中繳稅、大額中期借貸便利（ＭＬＦ）到期等多重因素擾動，

資金面趨緊，短期資金價格抬升。周二資金面緊勢加劇，好在昨日人行開展９５９５億元巨額逆

回購，及時對衝到期近萬億元的ＭＬＦ，資金面緊張局面得到一定緩釋。這也反映出保持市場資

金面平穩依然是人行明確的政策取向，資金價格不會持續大幅走高。（ｌｃ）

