《鍾之日記》港股連彈三日，中芯藍籌包尾

《鍾之日記》１月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國１２月份核心ＣＰＩ六個月來首次環比放緩，增強了美聯儲可能提早降息預期，隔夜美

股和中概股雙雙收高，港股今早高開逾百點。美國拜登政府卸任前密集推圍堵中國措施，中芯

（００９８１）在國產替代預期下曾彈７％再創多年新高，助推恒指重上２０天線，但中午中芯

倒跌，港股升幅亦收窄，尾盤復向好，恒生指數全日收報１９５２２，升２３６點或１﹒２％，

連彈三日，主板成交逾１４２３億元。



＊滬指小幅上漲，市場關注周五ＧＤＰ數據＊



Ａ股三大指數全天小幅上漲，滬綜指收升０﹒２８％，報３２３６﹒０３點，深成指升

０﹒４１％，創業板指收升０﹒６６％。滬深兩市全天成交額１﹒２７萬億元人民幣，較上個交

易日增量７％。



內地本周五（１７日）公布２０２４年四季度和全年ＧＤＰ，及１２月工業增加值、投資和

消費數據。分析師表示，美國通脹放緩短期對中港股市比較有利，人民幣也暫時企穩；市場波幅

應該不會大，大家對中國ＧＤＰ數據其實不會太過在意，反而更關心農曆新年後中央是否會有新

的經濟刺激政策出台。



《路透》綜合５３家機構預估中值顯示，在國內政策效應釋放，疊加美國加關稅預期促使的

「搶出口」提振下，中國２０２４年四季度經濟增長動能有望較前季加速，當季ＧＤＰ同比料增

長５％，創三個季度最高增速；其中有２１家機構預估中值顯示，四季度ＧＤＰ環比增１﹒６％

，將創下七個季度的高點。



今日滬深兩市個股漲多跌少，近３２００隻個股上漲。從板塊來看，大消費股集體走強，家

電、家居用品表現活躍，小紅書概念更漲２﹒３％。下跌方面，半導體芯片股受困外圍風險因素

，集體調整。



＊美荷擴大芯片出口管制，中芯國際領跌藍籌＊



海外半導體管制措施密集出台，美國拜登政府周三（１５日）將２５家中國實體列入貿易限

制清單，並要求台積電、三星電子等生產商更嚴格地審查客戶，以防止先進芯片流入中國。



而在周一（１３日），美國已宣布進一步限制人工智能芯片和技術的出口，將全球地區劃分

為三個限制等級，把先進算力留在美國及其盟友國，以免中國、俄羅斯等獲取。此外，荷蘭政府

周三表示，將從４月１日起擴大對先進半導體設備的出口管制。



中信證券發布研報稱，美國限制持續倒逼ＡＩ算力和先進製程的國產替代。中國晶圓代工龍

頭－－中芯國際（００９８１）早盤再度炒高，勁揚７％，創四年半新高，惟盤中熄火，最終收

挫３﹒２％，結束五連升，並領跌藍籌股。



從整個半導體板塊來看，則延續近期漲勢，宏光半導體（０６９０８）、華虹半導體

（０１３４７）漲逾４％，上海復旦（０１３８５）、晶門半導體（０２８７８）收升超１％。

平安證券指，長期來看，半導體核心技術的國產化需求凸顯，國內產業鏈企業國產化率提升意願

較強。此外，美國政府對華出口管制，也將倒逼中國ＡＩ相關領域軟硬件產品自主可控加快發展

。



＊紫金回氣收升，大行籲吸納＊



紫金礦業（０２８９９）遭美國列入涉疆實體企業清單，昨日ＡＨ股齊跌。紫金發公告指，

公司在美國沒有資產，亦沒有取得來自美國的銷售收入；所涉在疆權屬企業合計的資產、收入、

利潤等佔公司相關指標比例均未達５％；公司及在疆部份權屬企業被列入《維吾爾強迫勞動預防

法》（ＵＦＬＰＡ）實體清單，預計不會對公司產生重大影響。



紫金又指，將與美國法律專家團隊合作，研究相關救濟程序，並積極與美國相關政府部門溝

通以解決相關誤解，爭取將公司及在疆部份權屬企業從ＵＦＬＰＡ實體清單中刪除。



另邊廂，紫金獲大行看好。摩通報告指，紫金雖然被美國列入ＵＦＬＰＡ實體清單，但對集

團影響輕微，因收入來自美國相關風險微。紫金股價受事件影響下挫後，市盈率僅１０倍，值得

趁低吸納，加上對銅金價前景樂觀，尤其紫金一向執行能力高，故重申「增持」評級，目標價

２０元不變。



高盛也發表研報指，截至去年底止，紫金在美國並無任何礦業資產，估計來自美國的直接收

入及利潤不多，因此其主要業務銅及金的終端市場都在中國，受影響較小。因此該行並未因今次

事件而調整對紫金的預測，仍給予「買入」評級，續列確信買入名單，認為目前估值水平具吸引

力，Ｈ股目標價２３﹒５元。



紫金股價企穩回升，全天漲２﹒５％。另外，美國核心通脹低過預期，助降息預期升溫，帶

挈金價造好，港股金礦股齊升，靈寶黃金（０３３３０）揚４％，招金（０１８１８）漲

１﹒７％，中國黃金國際（０２０９９）收升１﹒４％，山東黃金（０１７８７）升１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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