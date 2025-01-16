【大國博弈】美國將算能科技等２５家中企列入實體清單

《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》報道，美國拜登政府周三（１５日）將２５家中國

實體列入貿易限制清單，其中包括算能科技（Ｓｏｐｈｇｏ）。華府指算能科技涉嫌提供台積電

芯片給中國電訊設備生產商華為，用於華為人工智能（ＡＩ）處理器中。



根據美國政府公布的信息，算能科技和與之相關的其他實體被列入美國商務部實體清單，還

有兩家新加坡公司也被列入。根據相關規定，美國企業向清單上公司出口商品或技術須獲得許可

證，通常情況下許可證申請都會被拒。



算能科技引發關注，是因為該公司向台積電訂購的芯片，與在華為昇騰９１０Ｂ處理器

（Ａｓｃｅｎｄ ９１０Ｂ）中發現的芯片相符。據報道，算能是最新一家因為幫助華為而受到

美國懲罰的中企。去年底，美國商務部曾將其他被視為華為「影子網絡」的企業列入貿易限制清

單。算能科技及華為沒有立即對置評請求作出回應。



＊美國加強先進半導體出口限制＊



美國還在周三加強了對先進計算半導體（包括用於人工智能的芯片）的限制，以阻止它們進

入中國。



新規對尋求出口某些先進芯片的工廠和封裝公司實施了更廣泛的限制，「通過加強盡職調查

要求，我們要求代工廠負責核實他們的芯片沒有被轉移到受限制實體，」美國商務部負責工業和

安全事務的副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ表示。新規影響的是１４或１６納米或以下芯片，

台積電、三星的銷售也可能受到影響。



新規還對ＤＲＡＭ內存施加了更嚴格的限制，這種內存是製造高帶寬內存所必需的，而高帶

寬內存用於人工智能處理器。專家稱，ＤＲＡＭ相關規定調整很可能影響到出口給中國存儲芯片

製造商長鑫存儲的產品和技術。長鑫存儲沒有立即回應置評請求。（ｒｙ）

