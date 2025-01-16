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AH股新聞

16/01/2025 16:45

【大國博弈】美禁用中國聯網汽車軟硬件，中汽協：堅決反對

　　《經濟通通訊社１６日專訊》針對日前美國政府以所謂維護國家安全為由，發布針對中國聯
網車輛硬件和軟件的禁令，中國汽車工業協會對此表示堅決反對。
　
　　中汽協今日在官方平台發文稱，美國拜登政府單方面採取行政限制措施，強行切斷與特定國
家的經貿往來和產業合作，不僅破壞了全球汽車市場的公平競爭，也將對全球產業鏈造成深遠且
惡劣的影響。最終損害的是美國業界和消費者的利益。中汽協呼籲拜登政府客觀審視經貿問題，
避免將其政治化和泛安全化，並廢止規則中針對中國的相關禁止條款。
　
　　中汽協表示，近年來中國智能網聯新能源汽車產業穩步發展，以其競爭力贏得消費者廣泛青
睞。與之相對應，相關軟硬件技術在全球汽車產業鏈的應用愈發廣泛，為全球智能網聯汽車市場
培育和產業發展作出積極貢獻。中國相關領域的發展不會被外部噪音干擾。中美都是推動智能網
聯汽車發展的主要國家，合作交流是雙方互利共贏的必要基礎。拜登政府發布的規則嚴重干擾全
球汽車產業合作，損害各國共同發展利益，嚴重違反國際貿易規則，威脅全球產業鏈穩定。
　
　　回顧事件，美國商務部１月１４日發布了一項最終規則，將禁止銷售及進口來自中國和俄羅
斯的聯網汽車硬件和軟件系統以及聯網汽車成品。對軟件的有關限制將從２０２７年車型年開始
生效，對硬件的限制將從２０３０年車型年開始生效。（ｒｙ）

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