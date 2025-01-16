《寶島經濟》台積電第四季營收增３８﹒８％，淨利增５７％創新高

《經濟通通訊社１６日專訊》晶圓代工龍頭台積電今日召開法人說明會，公布２０２４年第

四季營運結果。受惠高效能運算、智能手機及車用平台業績增長，台積電去年第四季營收攀高至

２６８﹒８億美元，達到預期的２６１億至２６９億美元，按年增３８﹒８％；毛利率

５９﹒０％，按年增６個百分點，達到指引上限；淨利潤３７４６﹒８億元（新台幣．下同），

按年增５７％；每股盈利為１４﹒４５元，創下歷史新高。



銷售按製程分類，台積電３奈米佔２６％，５奈米佔３４％，７奈米佔１４％。整體而言，

先進製程（包括７奈米及更先進製程）的收入達到全季晶圓銷售金額的７４％。



全年計，台積電營收淨額２８９４３﹒１億，創下年度新高，按年增３３﹒９％；純利

１１７３２﹒７億，按年增３９﹒９％；每股純益４５﹒２５元，較２０２３年３２﹒３４元增

加近四成。



＊預計今年以美元計銷售額增２５％左右＊



展望今年，台積電預估首季美元營收２５０億－２５８億美元，平均值估將季減少５﹒５％

。毛利率估５７％－５９％，高標持平；營業利潤率估４６﹒５％－４８﹒５％，略微下滑。



台積電ＣＥＯ魏哲家表示，２０２５年將是又一個強勁增長的年份。台積電預計，以美元計

算２０２５年的銷售額將增長２５％左右。



此外，台積電表示，美國亞利桑那州工廠的第一階段生產已經啟動，第二與第三階段建設亦

在進行中。日本熊本廠的第一期建設將於２０２４年底完成，第二期則計劃於２０２５年啟動。

在歐洲，已獲得當地政府與企業的合作支持。（ｊｑ）

