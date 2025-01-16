  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2025 17:17

【大國博弈】商務部：初步查明美國ＰＶＨ集團存在不當涉疆行為

　　《經濟通通訊社１６日專訊》２０２４年９月２４日，中方宣布對美國ＰＶＨ集團啟動不可
靠實體清單調查。今日，商務部公布調查進展稱，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針
對美國ＰＶＨ集團的調查工作。立案以來，多次聽取了ＰＶＨ集團陳述、申辯，審查了ＰＶＨ集
團提交的書面材料。初步查明，ＰＶＨ集團存在不當涉疆行為。機制辦公室計劃於近期再次約談
ＰＶＨ集團。最終調查結果將依法向社會公眾公開。
　
　　商務部表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國國家安全
的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投
資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。
　
　　資料顯示，美國ＰＶＨ（Ｐｈｉｌｉｐｓ－Ｖａｎ－Ｈｅｕｓｅｎ）集團創建於１８８１年
，現在是全球第二大服裝集團，經營男女裝、童裝、家居及鞋類等多種自有和授權品牌商品，旗
下品牌包括Ｃａｌｖｉｎ　Ｋｌｅｉｎ、Ｔｏｍｍｙ　Ｈｉｌｆｉｇｅｒ、Ｖａｎ　
Ｈｅｕｓｅｎ等。公司總部設於美國紐約，全球擁有逾３萬名員工。（ｊｑ）

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處