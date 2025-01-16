【大國博弈】商務部：初步查明美國ＰＶＨ集團存在不當涉疆行為

《經濟通通訊社１６日專訊》２０２４年９月２４日，中方宣布對美國ＰＶＨ集團啟動不可

靠實體清單調查。今日，商務部公布調查進展稱，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針

對美國ＰＶＨ集團的調查工作。立案以來，多次聽取了ＰＶＨ集團陳述、申辯，審查了ＰＶＨ集

團提交的書面材料。初步查明，ＰＶＨ集團存在不當涉疆行為。機制辦公室計劃於近期再次約談

ＰＶＨ集團。最終調查結果將依法向社會公眾公開。



商務部表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國國家安全

的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投

資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。



資料顯示，美國ＰＶＨ（Ｐｈｉｌｉｐｓ－Ｖａｎ－Ｈｅｕｓｅｎ）集團創建於１８８１年

，現在是全球第二大服裝集團，經營男女裝、童裝、家居及鞋類等多種自有和授權品牌商品，旗

下品牌包括Ｃａｌｖｉｎ Ｋｌｅｉｎ、Ｔｏｍｍｙ Ｈｉｌｆｉｇｅｒ、Ｖａｎ

Ｈｅｕｓｅｎ等。公司總部設於美國紐約，全球擁有逾３萬名員工。（ｊｑ）

