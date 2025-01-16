《Ａ股行情》美國圍堵升級，滬綜指高開０﹒３７％，降準預期再起

《經濟通通訊社１６日專訊》美國去年１２月核心ＣＰＩ增速放緩，美聯儲降息預期回溫，

隔夜美股和中概股雙雙收高。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒３７％，報

３２３９﹒０３點，深成指高開０﹒５％，創業板指亦高開０﹒６５％。



美國對華技術圍堵升級，中國二十多家公司被加入美國商務部實體清單，包括早前被指幫助

華為訂購台積電芯片的算能科技，以及阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）投資的大語言

模型開發初創智譜ＡＩ。另外，拜登政府加強半導體管制，要求台積電、三星電子等芯片生產商

加強對客戶、尤其中國公司的審查和盡職調查。再者，美國以國家安全考慮為由，向中國等施加

新的生物科技設備出口管制，涉及高參數流式細胞儀、部分質譜儀等。



聚焦國內，春節前降準預期升溫。《上海證券報》引述業內分析人士稱，１月中上旬資金面

通常受信貸投放、取現、稅期等多重因素影響而階段性收緊。考慮到年初流動性缺口及春節前的

季節性因素，人行可能在近期採取降準等措施，以緩解資金面壓力。



另外，人民銀行今日進行３４０５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有４１億

元逆回購到期，即今日淨投放３３６４億元；人行連續４個交易日透過逆回購放水共１３５３４

億元。（ｒｙ）

