  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２１％，半導體跌小紅書續漲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股今早衝高回落，滬指盤中升超１％，創業板指一度漲逾
２％，隨後升幅明顯收窄。滬綜指半日收升０﹒２１％，報３２３３﹒９２點，深成指升
０﹒０６％，創業板升０﹒０１％。兩市半天成交８５１６億元（人民幣．下同），較上個交易
日增量３０７億元或３﹒７％。
　
　　市場繼續關注美國對華的科技限制，最新為拜登政府要求台積電、三星電子等企業加強對客
戶，尤其是中國公司的審查和盡職調查，以防止半導體技術流入中國；美國商務部又將芯片開發
商算能科技等多家中企加入實體清單。滬深半導體板塊逆勢大跌，半日挫近２％，其中寒武紀
（滬：６８８２５６）跌１１﹒５％，海光信息（滬：６８８０４１）軟８﹒３％。
　
　　ＴｉｋＴｏｋ海外困境現轉機？《華盛頓郵報》援引知情人士報道，美國當選總統特朗普正
考慮發布一項行政命令，暫停執行ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」法令６０至９０天。國內抖音
Ａｐｐ又傳開放國際註冊，迎接美國「ＴｉｋＴｏｋ難民」。雖然知情人士已經闢謠，稱抖音目
前「沒放開海外註冊」，Ａ股抖音概念依然活躍向上，至於承接ＴｉｋＴｏｋ流量的小紅書概念
股，今天上午更是繼續收升１﹒４％。
　
　　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ最新數據顯示，過去七天（美國當地時間１月８日至１月１４日
），小紅書在美國的移動應用下載量較此前七天（當地時間１月１日至１月７日）增長超過２０
倍，較２０２４年同期增長超過３０倍。月初至今，小紅書應用總下載量中有超過五分之一
（２２％）來自美國，而２０２４年同期這一比例僅為２％。另外，數據還顯示，２０２４年
１２月小紅書在美國的下載量同比增長超過１３０％。（ｒｙ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處