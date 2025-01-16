《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２１％，半導體跌小紅書續漲

《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股今早衝高回落，滬指盤中升超１％，創業板指一度漲逾

２％，隨後升幅明顯收窄。滬綜指半日收升０﹒２１％，報３２３３﹒９２點，深成指升

０﹒０６％，創業板升０﹒０１％。兩市半天成交８５１６億元（人民幣．下同），較上個交易

日增量３０７億元或３﹒７％。



市場繼續關注美國對華的科技限制，最新為拜登政府要求台積電、三星電子等企業加強對客

戶，尤其是中國公司的審查和盡職調查，以防止半導體技術流入中國；美國商務部又將芯片開發

商算能科技等多家中企加入實體清單。滬深半導體板塊逆勢大跌，半日挫近２％，其中寒武紀

（滬：６８８２５６）跌１１﹒５％，海光信息（滬：６８８０４１）軟８﹒３％。



ＴｉｋＴｏｋ海外困境現轉機？《華盛頓郵報》援引知情人士報道，美國當選總統特朗普正

考慮發布一項行政命令，暫停執行ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」法令６０至９０天。國內抖音

Ａｐｐ又傳開放國際註冊，迎接美國「ＴｉｋＴｏｋ難民」。雖然知情人士已經闢謠，稱抖音目

前「沒放開海外註冊」，Ａ股抖音概念依然活躍向上，至於承接ＴｉｋＴｏｋ流量的小紅書概念

股，今天上午更是繼續收升１﹒４％。



Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ最新數據顯示，過去七天（美國當地時間１月８日至１月１４日

），小紅書在美國的移動應用下載量較此前七天（當地時間１月１日至１月７日）增長超過２０

倍，較２０２４年同期增長超過３０倍。月初至今，小紅書應用總下載量中有超過五分之一

（２２％）來自美國，而２０２４年同期這一比例僅為２％。另外，數據還顯示，２０２４年

１２月小紅書在美國的下載量同比增長超過１３０％。（ｒｙ）

