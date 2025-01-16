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AH股新聞

16/01/2025 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２８％，半導體板塊逆市下調

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股三大指數全天小幅上漲，滬綜指衝高回落，收升
０﹒２８％，報３２３６﹒０３點，深成指升０﹒４１％，創業板指收升０﹒６６％。滬深兩市
全天成交額１﹒２７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量８５０億或約７％。
　
＊市場關注周五經濟數據發布＊
　
　　內地本周五（１７日）公布２０２４年四季度和全年ＧＤＰ及１２月工業增加值、投資和消
費數據。紅蟻資本投資總監李澤銘表示，美國通脹放緩短期對中港股市比較有利，人民幣也暫時
企穩；市場波幅應該不會大，大家對中國ＧＤＰ數據其實不會太過在意，反而更關心農曆新年後
中央是否會有新的經濟刺激政策出台。
　
　　《路透》綜合５３家機構預估中值顯示，在國內政策效應釋放，疊加美國加關稅預期促使的
「搶出口」提振下，中國２０２４年四季度經濟增長動能有望較前季加速，當季ＧＤＰ同比料增
長５％，創三個季度最高增速；其中有２１家機構預估中值顯示，四季度ＧＤＰ環比增１﹒６％
，將創下七個季度的高點。
　
　　今日滬深兩市個股漲多跌少，近３２００隻個股上漲。從板塊來看，大消費股集體走強，家
電、家居用品表現活躍，小紅書概念更漲２﹒３％。下跌方面，半導體芯片股集體調整，寒武紀
（滬：６８８２５６）跌幅達１４﹒７％，海光信息（滬：６８８０４１）挫近一成。
　
　　　美國政府一周兩度針對半導體技術發布出口限制，先有周一（１３日）宣布限制人工智能
（ＡＩ）芯片和技術出口全球銷售，將各國劃分為三個限制等級，把先進算力留在美國及其盟友
國。再於周三（１５日）公布，要求台積電、三星電子等生產商更嚴格地審查客戶、加強盡職調
查，以防止先進芯片流入中國。另外，華府還將芯片開發商算能科技等中企列入實體清單，以懲
罰其幫助華為訂購台積電芯片。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８００﹒３８　　＋０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２３６﹒０３　　＋０﹒２８　　　　４９９０﹒５５　　
　　上證Ａ股指數　　３３９１﹒７７　　＋０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０１０１﹒０９　＋０﹒４１　　　　７７４７﹒４７　　
　　深圳創業板指數　２０５１﹒３５　　＋０﹒６６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６２﹒３０　　＋０﹒４３　　　　　０﹒９３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９４﹒８４　　＋０﹒２３　　　　　０﹒５２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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