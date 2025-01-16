《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２８％，半導體板塊逆市下調

《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股三大指數全天小幅上漲，滬綜指衝高回落，收升

０﹒２８％，報３２３６﹒０３點，深成指升０﹒４１％，創業板指收升０﹒６６％。滬深兩市

全天成交額１﹒２７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量８５０億或約７％。



＊市場關注周五經濟數據發布＊



內地本周五（１７日）公布２０２４年四季度和全年ＧＤＰ及１２月工業增加值、投資和消

費數據。紅蟻資本投資總監李澤銘表示，美國通脹放緩短期對中港股市比較有利，人民幣也暫時

企穩；市場波幅應該不會大，大家對中國ＧＤＰ數據其實不會太過在意，反而更關心農曆新年後

中央是否會有新的經濟刺激政策出台。



《路透》綜合５３家機構預估中值顯示，在國內政策效應釋放，疊加美國加關稅預期促使的

「搶出口」提振下，中國２０２４年四季度經濟增長動能有望較前季加速，當季ＧＤＰ同比料增

長５％，創三個季度最高增速；其中有２１家機構預估中值顯示，四季度ＧＤＰ環比增１﹒６％

，將創下七個季度的高點。



今日滬深兩市個股漲多跌少，近３２００隻個股上漲。從板塊來看，大消費股集體走強，家

電、家居用品表現活躍，小紅書概念更漲２﹒３％。下跌方面，半導體芯片股集體調整，寒武紀

（滬：６８８２５６）跌幅達１４﹒７％，海光信息（滬：６８８０４１）挫近一成。



美國政府一周兩度針對半導體技術發布出口限制，先有周一（１３日）宣布限制人工智能

（ＡＩ）芯片和技術出口全球銷售，將各國劃分為三個限制等級，把先進算力留在美國及其盟友

國。再於周三（１５日）公布，要求台積電、三星電子等生產商更嚴格地審查客戶、加強盡職調

查，以防止先進芯片流入中國。另外，華府還將芯片開發商算能科技等中企列入實體清單，以懲

罰其幫助華為訂購台積電芯片。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８００﹒３８ ＋０﹒１１

上證綜合指數 ３２３６﹒０３ ＋０﹒２８ ４９９０﹒５５

上證Ａ股指數 ３３９１﹒７７ ＋０﹒２７

深證成份指數 １０１０１﹒０９ ＋０﹒４１ ７７４７﹒４７

深圳創業板指數 ２０５１﹒３５ ＋０﹒６６

上證Ｂ股指數 ２６２﹒３０ ＋０﹒４３ ０﹒９３

深證Ｂ股指數 １１９４﹒８４ ＋０﹒２３ ０﹒５２

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