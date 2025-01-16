【大國博弈】中國再列４家參與對台軍售美企入不可靠實體清單

《經濟通通訊社１６日專訊》中國商務部連續第二日宣布將參與對台軍售的美企列入不可靠

實體清單。商務部昨晚公告指，為維護國家主權、安全和發展利益，根據有關法律及規定，決定

將參與對台灣地區軍售的環太平洋防務公司（Ｐａｃｉｆｉｃ Ｒｉｍ Ｄｅｆｅｎｓｅ）、

ＡＥＶＥＸ航天公司（ＡＥＶＥＸ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）、ＬＫＤ航天公司（ＬＫＤ

Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）、頂峰科技公司（Ｓｕｍｍｉｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ）

列入不可靠實體清單，即日實施。



被列入清單的企業，禁止從事與中國有關的進出口活動，禁止在中國境內新增投資；其高級

管理人員禁止入境，其中國境內工作許可、停留或者居留資格不批准並取消。



商務部前一天對７家參與對台軍售的美企列入不可靠實體清單，即連續兩日共制裁１１家涉

對台軍售美企。



近兩日被中國列入不可靠實體清單的對台軍售美企：

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環太平洋防務公司（Ｐａｃｉｆｉｃ Ｒｉｍ Ｄｅｆｅｎｓｅ）

ＡＥＶＥＸ航天公司（ＡＥＶＥＸ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）

ＬＫＤ航天公司（ＬＫＤ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）

頂峰科技公司（Ｓｕｍｍｉｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ）

海岸間電子公司（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｏａｓｔａｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）

系統研究與模擬公司（Ｓｙｓｔｅｍ Ｓｔｕｄｉｅｓ ＆ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ）

鐵山解決方案公司（ＩｒｏｎＭｏｕｎｔａｉｎ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）

應用技術集團（Ａｐｐｌｉｅｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｇｒｏｕｐ）

阿克西恩特公司（Ａｘｉｅｎｔ）

安杜里爾公司（Ａｎｄｕｒｉｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）

海上戰術系統公司（Ｍａｒｉｔｉｍｅ Ｔａｃｔｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

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（ｓｌ）

