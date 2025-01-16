《Ａ股焦點》小紅書概念續爆發多股漲停，本周美國下載量增兩倍

《經濟通通訊社１６日專訊》小紅書概念繼續爆發，壹網壹創（深：３００７９２）、天下

秀（滬：６００５５６）、遙望科技（深：００２２９１）、引力傳媒（滬：６０３５９８）、

匯洲智能（深：００２１２２）等多股漲停，比音勒芬（深：００２８３２）漲５％，來伊份

（滬：６０３７７７）、紫天科技（深：３００２８０）升近３％，金達威

（深：００２６２６）、福石控股（深：３０００７１）、南極電商（深：００２１２７）等跟

漲。



美國針對Ｔｉｋｔｏｋ的「不賣就禁」法令很大可能在周日（１９日）生效，自周一（１３

日）起大量定位在美國的用戶湧入小紅書。據應用數據研究公司Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ估計

，小紅書本周在美國的下載量同比增長了２００％以上，比前一周增長１９４％。網易遊戲、美

團、攜程、瑞幸咖啡、阿里國際、美圖秀秀和天貓等紛紛在小紅書發布英文帖子「攬客」。



潑天海外流量對小紅書來說是福是禍？有內媒引述工信部專家分析，大量海外用戶湧入為小

紅書走向全球創造了機遇，也讓小紅書的平台價值大幅增長，但小紅書與Ｔｉｋｔｏｋ不同，國

內、國外用戶都使用同一個平台，沒有區分海內外區域，因此，小紅書勢必要面臨更嚴厲的監管

。（ｓｌ）

