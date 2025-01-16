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AH股新聞

16/01/2025 14:21

《以舊換新》內地有銀行消費貸利率跌穿２％，家電商家推免息分期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地全力「谷消費」，據《上海證券報》報道，近期銀行消費
貸、信用卡、分期平台等紛紛加大消費貸款投放力度，並通過降低消費利率、贈送年終禮品等多
重手段「搶客」，甚至有銀行消費貸利率跌破「２字頭」，其中中國銀行廣州某支行消費貸年化
利率已低至１﹒８％。同時，多家機構加碼線上線下消費場景的布局，特別是在家電、汽車等場
景上，針對特定場景人群推出相應的優惠措施。
　
　　報道引述中國銀行廣州某支行個貸經理陳先生稱，該行近期為提振消費而下調了消費信貸利
率，低至１﹒８％；除利息優惠外，辦理額度超過３０萬元人民幣還可獲贈１０００元人民幣中
石化加油卡。報道又指，在招聯金融Ａｐｐ中發現該平台在去年底推出了「積分嘉年華」活動，
用戶可通過積分兌換借款優惠券、實物商品等福利。近期招聯金融還推出「助力家電以舊換新」
主題活動，對冰箱、空調、電視等多個品類最高６期分期免息。
　
　　此外，報道引述深圳一家家電商超的銷售員稱，使用海爾消金能夠享受「０首付、０利息、
０手續費」的分期產品，若購買海爾家電還可選擇分６期或１２期付款，進一步降低購買門檻，
促進家電更新換代。某手機品牌福田店銷售員亦介紹，目前買該品牌手機可享花唄６期分期免手
續費的優惠。（ｓｌ）

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