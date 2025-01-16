【數據前瞻】機構料中國去年第四季經濟增長５％，或實現全年目標

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局將於明日公布２０２４年第四季和全年ＧＤＰ，以

及１２月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合５３家機構預估中值顯示，在國內政策效

應釋放，疊加美國加關稅預期促使的「搶出口」提振下，中國２０２４年第四季經濟增長動能有

望較前季加速，當季國內生產總值（ＧＤＰ）同比料增長５％，增速較第三季加快０﹒４個百分

點，並創三個季度最高；其中有２１家機構預估中值顯示，第四季ＧＤＰ環比預計增長１﹒６％

，將創七個季度高點。



＊花旗料中國今年經濟增長放緩至４﹒２％＊



花旗報告稱，２０２４年中國有望實現「５％左右」的增長目標，四季度同比增速料達到

５﹒２％。花旗報告並稱，中國經濟２０２５年前景取決於外部關稅和內部刺激，預計經濟同比

增速可能放緩至４﹒２％，通縮壓力將持續。而在３月５日全國人大開幕前的政策真空期，貨幣

寬鬆可能是值得關注的關鍵。



華創證券首席宏觀分析師張瑜也認為，受地產銷售、社零增速及財政支出回升等增量政策影

響提振，預計四季度ＧＤＰ同比增速回升至５﹒２％－５﹒３％之間，帶動全年ＧＤＰ增速在

４﹒９％左右。



招商宏觀張靜靜團隊稱，展望２０２５年，這一年可能是２０１０年之後政策力度最大的一

年，政策的核心目標是盡快結束價格負增長狀態，預計２０２５年實際ＧＤＰ增速仍為５％左右

，政策充分發力推動價格總水平結束負增長的狀態，名義ＧＤＰ增速同步回升至５％。



《路透》最新季度調查結果顯示，中國２０２４年經濟同比料增長４﹒９％，２０２５年增

速將放緩至４﹒５％，２０２６年進一步減速至４﹒２％。市場普遍認為中國今年經濟增速目標

將繼續設在５％左右，以更好引導預期提振信心。（ｓｌ）

