【數據前瞻】機構料１２月消費增速擴至３﹒５％，工業及固投持平

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局將於明日公布２０２４年第四季和全年ＧＤＰ，以

及１２月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合近４０家機構預估中值顯示，年底及春節

前的提前生產效應與高基數綜合影響下，１２月規模以上工業增加值同比增速料持平於５﹒４％

；促消費政策疊加基數走低將推動社會消費品零售總額同比增速提升０﹒５個百分點至３﹒５％

。全年固定資產投資同比增速料持平於３﹒３％。



工業增速方面，１２月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）中的生產指數環比略降０﹒３

個點，顯示工業生產內生動力邊際回落，而且還面臨去年同期高基數不利影響。



不過，北大國民經濟研究中心研究員蔡含篇認為，新一輪穩增長政策持續出台加大對工業經

濟增長的支撐力度，工業整體開工率保持合理適度水平，加之年底及春節前的提前生產效應，工

業產出仍有支撐，預計２０２４年１２月工業增加值同比增長５﹒５％。



至於投資，「兩新」政策長期利好投資，製造業投資釋放擴張訊號，但外部環境依然趨緊，

房產投資承壓繼續，預計２０２４年１－１２月固定資產投資同比增長３﹒３％，與１－１１月

持平。



花旗也稱，「刺激政策效應、搶出口、春節提前以及暖冬天氣」都有可能給年底原本的淡季

帶來支撐。２０２５年中國農曆春節落在１月２９日，要早於２０２４年的２月１０日。



消費方面，浙商證券首席經濟學家李超預計，１２月社會消費品零售同比增長３﹒５％，理

由是一部分１月春節前的購車需求會在１２月提前釋放，當月城市內出行顯著提升，而且房地產

銷售數據持續回暖。（ｓｌ）

