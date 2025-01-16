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AH股新聞

16/01/2025 14:48

【數據前瞻】機構料１２月消費增速擴至３﹒５％，工業及固投持平

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局將於明日公布２０２４年第四季和全年ＧＤＰ，以
及１２月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合近４０家機構預估中值顯示，年底及春節
前的提前生產效應與高基數綜合影響下，１２月規模以上工業增加值同比增速料持平於５﹒４％
；促消費政策疊加基數走低將推動社會消費品零售總額同比增速提升０﹒５個百分點至３﹒５％
。全年固定資產投資同比增速料持平於３﹒３％。
　
　　工業增速方面，１２月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）中的生產指數環比略降０﹒３
個點，顯示工業生產內生動力邊際回落，而且還面臨去年同期高基數不利影響。
　
　　不過，北大國民經濟研究中心研究員蔡含篇認為，新一輪穩增長政策持續出台加大對工業經
濟增長的支撐力度，工業整體開工率保持合理適度水平，加之年底及春節前的提前生產效應，工
業產出仍有支撐，預計２０２４年１２月工業增加值同比增長５﹒５％。
　
　　至於投資，「兩新」政策長期利好投資，製造業投資釋放擴張訊號，但外部環境依然趨緊，
房產投資承壓繼續，預計２０２４年１－１２月固定資產投資同比增長３﹒３％，與１－１１月
持平。
　
　　花旗也稱，「刺激政策效應、搶出口、春節提前以及暖冬天氣」都有可能給年底原本的淡季
帶來支撐。２０２５年中國農曆春節落在１月２９日，要早於２０２４年的２月１０日。
　
　　消費方面，浙商證券首席經濟學家李超預計，１２月社會消費品零售同比增長３﹒５％，理
由是一部分１月春節前的購車需求會在１２月提前釋放，當月城市內出行顯著提升，而且房地產
銷售數據持續回暖。（ｓｌ）

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