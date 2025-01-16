【大國博弈】商務部對歐美等四地共聚聚甲醛存實施臨時反傾銷措施

《經濟通通訊社１６日專訊》中國商務部今日在網站發布初步裁定，認定原產於美國、歐盟

、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，決定自２０２５年１月２４日起採用保證金形式實施

臨時反傾銷措施。進口經營者在進口相關產品時，應依據初裁決定所確定的各公司的保證金比率

向中國海關提供相應的保證金。



保證金以海關審定的完稅價格從價計徵，計算公式為：保證金金額＝（海關審定的完稅價格

ｘ保證金徵收比率）ｘ（１＋進口環節增值稅稅率）。相關公司的保證金比率介乎３﹒８％至

７４﹒９％。



據介紹，共聚聚甲醛可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於

汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管導管件、建築建材等領域

。



商務部對各公司徵收的保證金比率：



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美國公司：

泰科納聚合物公司 ７４﹒９０％

（Ｔｉｃｏｎａ Ｐｏｌｙｍｅｒｓ Ｉｎｃ）

其他美國公司 ７４﹒９０％

歐盟公司：

塞拉尼斯生產德國有限及兩合公司（Ｃｅｌａｎｅｓｅ） ４２﹒００％

其他歐盟公司 ４２﹒００％

台灣地區公司：

台灣寶理塑膠股份有限公司 ３﹒８０％

（ＰＯＬＹＰＬＡＳＴＩＣＳ ＴＡＩＷＡＮ ＣＯ ＬＴＤ）

台灣塑膠工業股份有限公司 ４﹒００％

（Ｆｏｒｍｏｓａ Ｐｌａｓｔｉｃｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）

其他台灣地區公司 ３２﹒６０％

日本公司：

寶理塑料株式會社 ４３﹒７０％

（ＰＯＬＹＰＬＡＳＴＩＣＳ ＣＯ ＬＴＤ）

旭化成株式會社 ３３﹒９０％

（ＡＳＡＨＩ ＫＡＳＥＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）

其他日本公司 ４３﹒７０％

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（ｓｌ）

