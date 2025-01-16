《經濟時評》景順料中國今年推更多刺激措施，成股市強有力催化劑

《經濟通通訊社１６日專訊》景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊發表２０２５年中

國經濟及股市展望的觀點指，截至目前，政府一直保持支援性和循序漸進的政策，惠及包括房地

產、消費等行業在內的整體經濟以及股市，預期２０２５年將推出更多支援性政策並擴大消費；

持續的刺激措施有望對經濟復甦帶來更重要的影響，成為中國股市強有力的催化劑。



馬磊表示，去年針對小型電器及家用電器的「以舊換新」政策取得成功，汽車銷售額達

９２００億元人民幣，家用電器銷售額達２４００億元人民幣，相信今年會有更多政策公布實施

；支持消費的範圍將持續擴大，不僅局限於節日或特定行業。此外，貨幣和財政政策有望繼續放

寬，包括循序漸進地減息及下調存款準備金率。至於財政赤字，市場預期今年佔ＧＤＰ的比重或

將從３％增加至４％，較以往較大幅度變化。



馬磊又認為，更多的行業正受惠於房地產市場的溫和復甦，相信消費者情緒將重回正軌。



對於Ａ股市場，馬磊表示，去年中國上市企業以股息及回購形式向股東提供近３萬億元人民

幣的回報，預期派息及股份回購日益增加將為投資者回報和股市提供支撐。從估值角度而言，中

國股票仍具有吸引力，其估值較歷史平均水平及其他已發展市場相對較低。同時，中國龐大的國

內市場為投資者提供了深入和大量的潛在投資機會。（ｓｌ）

