美團北京試水「浣熊食堂」號稱「放心外賣」，由平台統一監督食安

《經濟通通訊社１６日專訊》據《Ｔｅｃｈ星球》報道，美團（０３６９０）正在北京試水

名為「浣熊食堂」的業務。「浣熊食堂」是一家外賣集合店，口號「放心外賣，認準浣熊食堂」

，入駐的商家幾乎都是連鎖餐飲品牌，如老鄉雞、全聚德、雲海餚等。用戶可以在「浣熊食堂」

一次過下單不同商家的餐品，騎手也能夠一次過配送到用戶手上。目前浣熊食堂不支持堂食，用

戶可以選擇到店自取或者騎手配送。



報道提到，「浣熊食堂」的高家都要通過培訓上崗，菜品現炒現做，每天會有安全衛生檢查

，包括商家的食材進貨清單、打烊後的廚具、儲存空間是否保持整潔等。美團相關負責人透露，

推出浣熊食堂，是希望提升純外賣店的食品安全標準，由平台統一監督食品安全問題，保障消費

者點到放心外賣。



另據《界面新聞》引述美團相關負責人指出，「浣熊食堂」是美團投入資金和人力，深度參

與餐飲上下游建設探索的「互聯網＋明廚亮灶」模式，目標是建設更具備消費者信任的餐飲外賣

供給，讓消費者下單更放心。



「浣熊食堂」計劃在北京望京、東直門、大郊亭橋等地區開設外賣服務，目前望京地區已可

以使用「浣熊食堂」線上店點外賣。（ｓｌ）

