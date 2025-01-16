紫金礦業：被美國列入ＵＦＬＰＡ清單影響不大，在美無銷售收入

《經濟通通訊社１６日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，美國國

土安全部於本周二（１４日）將３７家中國企業新增列入「維吾爾強逼勞動預防法

（ＵＦＬＰＡ）」實體清單，其中，該集團及新疆紫金有色金屬、新疆哈巴河阿舍勒銅業、新疆

金寶礦業、新疆紫金鋅業因涉及從新疆採購原料或僱傭少數民族員工被列入。



該集團指，所涉在疆權屬企業合計的資產、收入和利潤等佔其相關指標比例均未達５％，該

集團及在疆部分權屬企業被列入ＵＦＬＰＡ實體清單預計不會產生重大影響。至於ＵＦＬＰＡ實

體清單只涉及被列入清單的主體自身，不含其控股、參股公司，且僅限制清單內企業生產的產品

出口至美國，不會對其及權屬企業的其他業務活動造成任何影響，亦不禁止任何主體交易公司股

票。



該集團指，在美國沒有資產，亦沒有取得來自美國的銷售收入，未發現或收到關於供應鏈上

存在強逼勞動的可信證據。美國國土安全部未基於事實而草率指控，對此深表遺憾和震驚。該集

團將與美國法律專家團隊合作，研究相關救濟程序，並積極與美國相關政府部門溝通，以解決相

關誤解，爭取將其及在疆部分權屬企業從ＵＦＬＰＡ實體清單中刪除。（ｗｈ）

