  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

16/01/2025 07:53

紫金礦業：被美國列入ＵＦＬＰＡ清單影響不大，在美無銷售收入

　　《經濟通通訊社１６日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，美國國
土安全部於本周二（１４日）將３７家中國企業新增列入「維吾爾強逼勞動預防法
（ＵＦＬＰＡ）」實體清單，其中，該集團及新疆紫金有色金屬、新疆哈巴河阿舍勒銅業、新疆
金寶礦業、新疆紫金鋅業因涉及從新疆採購原料或僱傭少數民族員工被列入。
　
　　該集團指，所涉在疆權屬企業合計的資產、收入和利潤等佔其相關指標比例均未達５％，該
集團及在疆部分權屬企業被列入ＵＦＬＰＡ實體清單預計不會產生重大影響。至於ＵＦＬＰＡ實
體清單只涉及被列入清單的主體自身，不含其控股、參股公司，且僅限制清單內企業生產的產品
出口至美國，不會對其及權屬企業的其他業務活動造成任何影響，亦不禁止任何主體交易公司股
票。
　
　　該集團指，在美國沒有資產，亦沒有取得來自美國的銷售收入，未發現或收到關於供應鏈上
存在強逼勞動的可信證據。美國國土安全部未基於事實而草率指控，對此深表遺憾和震驚。該集
團將與美國法律專家團隊合作，研究相關救濟程序，並積極與美國相關政府部門溝通，以解決相
關誤解，爭取將其及在疆部分權屬企業從ＵＦＬＰＡ實體清單中刪除。（ｗｈ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處