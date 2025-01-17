【數據解讀】統計局：房地產市場積極變化增多，有望繼續改善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局局長康義在國新辦發布會表示

，總的來看，近期房地產市場在政策組合拳作用下積極變化增多，市場信心在逐步提振。隨著存

量政策和增量政策的有效落實，下階段房地產市場有望繼續改善。從中長期來看，中國新型城鎮

化還沒有完成，剛需和改善性住房需求還有潛力，更多安全舒適、綠色智慧的好房子的需求還會

增加，房地產市場發展的新模式也將逐步的構建，這有助於房地產市場平穩健康發展。



他指出，政策的效果正在不斷地顯現，具體表現在幾個方面。一是市場成交趨於活躍。一攬

子政策連續落地，有效的降低了居民購房門檻，減輕了還貸壓力，居民購房意願提升，房地產銷

售好轉。四季度，新建商品房銷售面積和金額都實現正增長。從監測的４０個重點城市銷售情況

看，１２月當月新建商品房銷售面積、銷售額同比分別增長了０﹒３％、４﹒１％。



二是房價逐步回穩。隨著剛性和改善性住房需求持續釋放，市場供求關係出現了改善，房價

有所回穩。１２月份，７０個大中城市中有２３個城市的新建商品住宅銷售價格環比上漲，有９

個城市二手住宅價格環比上漲。其中，一線城市的新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒２％，這

是從２０２３年６月以來的首次上漲；二手住宅的銷售價格環比上漲０﹒３％，連續三個月環比

上漲。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價

格連續四個月環比降幅都在收窄。從同比來看，各線城市商品住宅銷售價格同比降幅也都在收窄

。



三是市場預期持續改善。政策效應疊加釋放，房地產市場的主要指標連續好轉，帶動市場信

心在逐步增強。１２月份，對７０個大中城市開展的月度房價問卷調查顯示，預期未來半年新建

商品住宅價格保持穩定或者上漲的受訪從業人員佔比６９﹒３％，比上月提高０﹒８個百分點。



四是房地產相關領域也有所好轉。房地產市場的回暖，帶動了相關行業的改善。１２月份，

建築業業務活動預期指數比上月回升１﹒５個百分點，連續三個月回升。隨著商品房成交改善，

裝飾裝修的需求也在逐步釋放，家具、建材等商品銷售好轉。１２月份，限額以上單位家具類商

品零售額同比增長８﹒８％，連續四個月正增長；建築及裝潢材料類增長０﹒８％，連續兩個月

增長。

